Kalbant apie finansinius duomenis, ši savaitė yra gana lengva, lyginant su ankstesnėmis, nes dėl Velykų šventės ir Didžiojo penktadienio kai kurios rinkos sustos.

Tokijo CPI ataskaita ir kai kurie BVP duomenys iš JAV ir JK greičiausiai atkreips analitikų dėmesį prieš pradedant mėgautis ilguoju savaitgaliu.

Trečiadienio rytą Japonijos jena nukrito iki žemiausio nuo 1990 metų lygio JAV dolerio atžvilgiu, nors Japonijos bankas praėjusią savaitę padidino palūkanų normas.

Japonijos finansų ministras Shun'ichi Suzuki sakė, kad vyriausybė atidžiai stebi situaciją ir pabrėžė, jog prireikus bus imtasi ryžtingų veiksmų. Tačiau jis atsisakė pasakyti, ar tai reiškia, kad yra intervencijos į „Forex“ rinką galimybė.

2024 m. vasario mėnesio Australijos CPI

Australijos statistikos biuras (ABS) kiek anksčiau šiandien paskelbė vasario mėnesio CPI infliacijos ataskaitą. Vasario mėnesio infliacija padidėjo 3,4 %, o tai atitinka sausio mėnesio rodiklius, bet šiek tiek nesiekia rinkos lūkesčių – 3,5 %.

Pagrindinė infliacija taip pat sumažėjo nuo 4,1 % sausio mėnesį ir siekė 3,9%. „Moody's Analytics“ ekonomistai teigia, kad infliacija artėja prie Australijos rezervų banko (RBA) tikslo – 2–3 % – šiais metais, nuo 4,1 % paskutinį praėjusių metų ketvirtį.

RBA valdyba renkasi gegužės 7 dieną, kad nuspręstų dėl palūkanų normų. Jos vadovas Michele Bullock pabrėžė, kad centrinis bankas norėtų, jog prieš mažinant palūkanų normas būtų pateikta daugiau duomenų, kurie sustiprintų infliacijos mažėjimo liudijimus.

BoE politikos formuotojas C. Mann: tikimasi per daug palūkanų normų mažinimų

Catherine Mann, viena iš BoE pinigų politikos komiteto (MPC) narių, žurnalistams sakė, kad ekonomistų numatytų palūkanų normų mažinimo skaičius galbūt yra per didelis.

Kalbėdama su „Bloomberg TV“, C. Mann sakė, kad „jie įvertino per daug palūkanų normų mažinimo – tai mano asmeninis požiūris – ir todėl tam tikra prasme aš neturėčiau mažinti, nes rinka jau sumažino“.

Catherine Mann valdančiojoje taryboje yra laikoma viena „vanagiškiausių“ dėl palūkanų normų. C. Mann pažymėjo, kad „netgi nuo praėjusios savaitės balsavimo buvo pastebimas palengvėjimas. Manau, kad rinkos yra per daug patenkintos dėl to, kiek, jų manymu, bendrai BoE – MPC – išlaikys normas.“

2024 m. kovo mėnesio Tokijo CPI

Japonijos statistikos biuras ketvirtadienio rytą paskelbs Tokijo kovo mėnesio CPI ataskaitą. Ekonomistai tikisi, kad Tokijo pagrindinė CPI infliacija sieks 2,4 %, o tai šiek tiek mažiau, lyginant su 2,5 % vasarį.

ING ekonomistai teigia, kad „vyriausybės energijos paramos programa buvo pagrindinė mėnesinių infliacijos duomenų svyravimų priežastis, ir tikimės, kad Tokijo CPI per metus sumažės iki 2,4 %“.

Praėjusios savaitės vasario mėnesio nacionaliniai CPI infliacijos duomenys išaugo iki 2,8 % nuo 2,2 % sausio mėnesį. Šis skaičius išliko gerokai didesnis už Japonijos banko (BoJ) 2 % tikslą.

Ar susidomėjote prekyba per naujienas? Mūsų nemokamuose seminaruose internetu sužinokite, kaip šis metodas veikia. Susitikite ir bendraukite su profesionaliais prekiautojais. Stebėkite ir mokykitės tiesioginėse prekybos sesijose.

Nemokami prekybos seminarai internetu Dalyvaukite tiesioginiuose seminaruose internetu, kuriuos rengia mūsų prekybos ekspertai REGISTRUOTIS NEMOKAMAI

Šis turinys nėra ir neturėtų būti suprantamas kaip patarimas, rekomendacija, pasiūlymas ar skatinimas sudaryti sandorį dėl kokio nors finansinio instrumento. Atkreipkite dėmesį, kad ši analizė nėra tikslus dabartinės ar būsimos veiklos rodiklis ir kad rinkos sąlygos laikui bėgant gali keistis. Prieš priimdami sprendimą investuoti, kreipkitės į nepriklausomą finansų patarėją, kad įsitikintumėte, jog suprantate susijusią riziką.