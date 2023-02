Wall Street vuelven a subir

Febrero 08, 2023 03:40

La intervención del presidente FED, Jerome Powell, parece haber entusiasmado a las bolsas del mundo; frente a Club Económico de Washington, se lanzaron 2 ideas importantes que provocaron un alza generalizada de las acciones en Estados Unidos y gran parte del mundo. La Reserva Federal de Estados Unidos reconoce el proceso desinflacionario que presenta la 1era economía del mundo, en un ambiente restrictivo y progresivo mancomunando esfuerzo con el propósito de evitar daños graves colaterales y con ello un agravamiento de las condiciones financieras, sin embargo, por muy buenas que parezcan las noticas en torno al empleo, el que se contrae nuevamente hasta 3.4%, el ente rector mira con atención dicha cifra, la que hace difícil ver una reducción en los precios mientras la empleabilidad sea alta y ello conlleve una mayor capacidad de endeudamiento y fuerza de compra para los contribuyentes.

El SP500 alcanzaba nuevamente máximos anuales tras las declaraciones de Powell, no obstante, la pre apertura de Wall Street parece no lograr sostener las ganancias logradas, manteniendo un manto de incertidumbre en torno a las futuras intenciones del ente rector y la agresividad con la que podrían seguir actuando en sus próximas reuniones. Declaraciones como la de Raphael Bostic, presidente de la FED de Atlanta entre otros, han vuelto a poner sobre la mesa la posibilidad de conocer alzas de 50ptos básicos el próximo 22 de marzo, lo que podría ocasionar un cambio en la guía esperada para el presente año. Muy probablemente no sean más que intentos por intervenir el mercado de manera verbal, ya que las probabilidades continúan señalando una inclinación mayor por conocer una moderación de 25ptos como lo hiciera el pasado 1/febrero.

Mientras el selectivo americano se mantenga bajo los 4.100ptos, la condición de mediano/largo plazo continuaría siendo bajista de acuerdo con la tendencia que señala desde 2022.

El dólar vuelve a presentar ligeros retrocesos en una jornada que estará marcada nuevamente por comentarios de miembros FED en Estados Unidos; el billete verde logra cosechar ganancias durante las últimas sesiones ante el impulso que demuestra su economía, sin embargo, la especulación y tendencia bajista que señala durante los últimos meses, podría seguir señalando una presión importante para la divisa americana frente a sus principales rivales.

El petróleo escala y se sostiene por sobre $73 dólares acentuando los cambios de dirección que presenta el commoditie durante los últimos meses. Los avances sostenidos por el incremento en las expectativas de demanda mundial parecen señalar prontos y posibles avances hacia los $82 y $84 dólares de acuerdo con las próximas resistencias que debe enfrentar el precio. No descartamos que este logre extender ganancias hacia los $92 dólares señalados durante el último trimestre como nuestro objetivo principal.