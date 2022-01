Wall Street se viste de rojo

Enero 18, 2022 05:05

Luego del Día de Martin Luther King Wall Street vuelve a abrir este martes con descensos en sus futuros al considerar un escenario menos favorable para la economía asiática (China) luego de conocer su PIB anual al inicio de esta semana y un sesgo especulativo mayor ante un alza de tasas en Estados Unidos a fines del 1er trimestre del año. El dólar se fortalece mientras los bonos del Tesoro incrementan su rendimiento en un panorama de alta inflación, el que podría persistir un tiempo mayor debido al reporte de precios que conocíamos recientemente para el mes de diciembre con un 7.0%, situación que presiona a la política monetaria de la 1era economía del mundo para llevar a cabo restricciones que limiten la oferta monetaria y controlen el alza de precios, esto junto a mecanismos poco convencionales dictados por el gobierno americano a través de la liberación de reservas estratégicas de petróleo para así controlar los precios del commoditie que vuelve a escalar esta jornada borrando toda intención bajista de corto plazo que parecía señalar durante las últimas 24hrs.

Los futuros del ORO se precipitan por debajo de la franja de mínimos que dejaba al cierre de la semana pasada en el corto plazo, señalando un escenario de contracción debido a la recuperación que experimenta el dólar en el mercado internacional. El metal precioso es el instrumento predilecto de los inversionistas ante los aumentos de inflación como un refugio seguro, por lo que este jueves estaremos pendientes a la evolución de precios en la Zona Euro, los que podrían mantenerse sin cambios de acuerdo con el consenso del mercado.

Hoy conocíamos el reporte de empleo en Reino Unido, el que a pesar del impacto de la nueva ola de contagios producto de la variante ómicron, logra presentar mejoras durante noviembre de 2021 registrando un 4.1% con un 4.2% previo. A su vez el índice ZEW de confianza inversora en Alemania y la Zona Euro lograron expandirse para enero del presente año, permitiendo que EURO no pierda tanto terreno como lo hacen otras monedas frente al dólar americano previa apertura de Wall Street.

La reciente decisión del BOJ (Banco Central de Japón) de mantener su tasa de interés en -0.1%, no obstante, según trascendidos el ente rector estaría comenzando a llevar conversaciones para ajustar su política monetaria, cuestión que no debiese ocurrir este año, pero es importante no subestimar un posible retiro de estímulos incluso antes de alcanzar su meta de inflación en torno al 2%. Las bolsas asiáticas estuvieron marcadas por el aumento de restricciones y el aumento de contagios por COVID19, situación que podría seguir argumentando el uso de una política ultra flexible durante este 2022.

La divergencia que muestra el par en su RSI parece contribuir con los niveles FIBO y apoyos en temporalidades mayores ante un posible desarrollo alcista esperado, esto luego del incremento de valor experimentado la semana pasada que permitía ver rupturas de tendencias importantes y señalar un cambio de dirección en el mediano plazo. Posibles estrategias alcistas serán consideradas por sobre 1.14 exclusivamente. +info en nuestro canal de TELEGRAM

