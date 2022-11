Wall Street en verde ¿OPORTUNIDAD?

Noviembre 18, 2022 05:38

A pesar del cierre negativo que señalaban las acciones este jueves (SP500 -0.31%, NASDAQ -0.35%, DOW JONES -0.02%), hoy Wall Street previa apertura vuelve a teñirse de verde aparentemente considerando la moderación en las futuras decisiones de política monetaria y los acercamientos entre Rusia y Ucrania que podrían lograr un acuerdo de paz si se logran puntos de acuerdo en común. No obstante, los ataques rusos continuaban este jueves al dirigir sus fuerzas hacia infraestructura militar y energéticas. 10 millones de personas se habían quedado sin electricidad desde los ataques, ordenando apagones forzosos de emergencia a lo largo de Ucrania.

Las ventas minoristas en Reino Unido vuelven a señalar un incremento mensual, permitiendo revisar una mejora en su cifra anualizada hasta -6.1%, por sobre el -6.8% antes indicado.

En Chile el PIB anual correspondiente al 3er trimestre registra una modesta expansión de +0.3% por sobre el +0.2% esperado, pero muy por debajo del impulso logrado durante el cuarto anterior, que se permitía revisar un incremento de +5.4%. El dinamismo de la economía local se ve fuertemente condicionado por las restricciones que lleva a cabo el Banco Central local durante los últimos 12 meses mientras el agotamiento de medidas fiscales y retiros anticipados de fondos de pensiones generan un escenario diametralmente distinto entre la pujante demanda interna que se revisaba en esta misma época hace 12 meses. La reacción del tipo de cambio local no se deja esperar en su apertura este viernes, el que acumula avances durante la semana por más de $25 pesos, considerando el escenario de menor aceleración económica pero con perspectivas más favorables a las consideradas hace 2 meses atrás. Podríamos esperar intentos por seguir revisando mayores avances en el corto plazo, no obstante, no esperamos ver valores por sobre $950 en ningún marco temporal.

El dólar americano se encamina a cerrar la semana con ganancias; los comentarios de miembros FED respaldando la restricción en la política monetaria y su persistencia, ha sido uno de los argumentos por los cuales considerar posiciones de compra en el corto plazo sobre el billete verde. No obstante, nuestra perspectiva no es tan favorable para el dólar como se revisa durante los últimos 24 meses. Comenzamos a revisar un deterioro económico importante en Estados Unidos, el que podría estar señalado por las cifras de PMI y prontamente seguido por un fuerte incremento en las tasas de empleabilidad, las que podrían volver prontamente por sobre un 4%.

Gráfico 1D - USDCLP



Atentos estamos a la secuencia de máximos decrecientes que parece señalar desde los valores alcanzados el pasado 14/julio. Nuestro escenario de largo plazo persiste en revisar caídas hacia $800 pesos.