Wall Street en rojo ¿Vendemos?

Abril 13, 2022 04:45

Luego de conocer el reporte de inflación en Estados Unidos correspondiente al mes de marzo anualizado, los mercados reaccionarían a la baja descontando una mayor restricción monetaria durante la próxima reunión FED, la que se considera con un 80% de probabilidades y desde ya se comienza a revisar una restricción mayor para la reunión de junio, en la que se podría conocer un aumento de igual magnitud del orden de 0.50%. La inflación no tan solo aumenta en Estados Unidos; en Reino Unido los precios experimentaron nuevos avances preocupando a las autoridades monetarias que revisan la posibilidad de llevar a cabo mayores restricciones. La inflación anualizada durante el mes de marzo alcanzó un 7.0%, 0.8% por sobre el reporte anterior, registrando su mayor inflación desde 1992.

HOY LIVE TRADING 10.30hrs New York: Conoce nuestras principales estrategias de trading y la evolución de nuestro portfolio

El dólar reacciona de manera positiva ante el incremento intrínseco en su valor producto de las alzas de tasas que comienza a descontar el mercado durante las próximas reuniones de política monetaria, no obstante, el escenario para la 1era economía del mundo no resulta ser positivo, por lo que la fortaleza que experimenta el billete verde parece tener sus días contados, teniendo en cuenta que distintos bancos centrales revisan la posibilidad de restringir su economía y el apetito por riesgo podría comenzar a jugar un rol protagónico.

Técnicamente el dólar americano tiene aún motivo para seguir revisando avances ante la secuencia de mínimos y máximos crecientes que dibuja, no obstante, las divergencias en gráficos de mayor temporalidad parecen señalar un escenario distinto.

El ORO ante el incremento en la inflación de Estados Unidos y mundial vuelve a experimentar una jornada positiva con un incremento en su valor de un 1%. El escenario para el metal precioso parece ser auspicioso ante el apetito por refugiarse ante el incremento sostenido en los precios y la devaluación de las monedas. En un reciente post de nuestro "Blog del Trader", hemos señalado un artículo que puede llegar a ser de tú interés ¿En qué invertir cuando hablamos de ESTANFLACIÓN? Leer AQUÍ

Las acciones de Wall Street cotizan en negativo previa apertura de este miércoles aparentemente señalando un escenario negativo mayor a corto plazo. Los traders de renta variable parecen señalar como negativo los recientes antecedentes conocidos para la primera economía del mundo, sin embargo, ante el abaratamiento del dinero, estos podrían a corto plazo comenzar a "poner a trabajar" el dinero sobre papeles más riesgosos, por lo que no descartamos ver escenario de recuperación en los selectivos americanos.

Gráfico 4H - GOLD



Por sobre $1.960 el metal precioso parece señalar un escenario alcista que podría prontamente considerar los $2.000 dólares como un primer objetivo para luego revisar avances hasta la franja de máximos en torno a $2.050. Bien la expectativa de mediano plazo es alcista, a corto plazo comienzan a surgir divergencias que no podemos dejar de considerar, las que podrían traducirse en contracciones a corto plazo para luego continuar con el proceso alcista que sugiere de acuerdo con los antecedentes macroeconómicos.