Wall Street CERRADO - Día de Acción de Gracias

Noviembre 25, 2021 04:59

Uno de los días más esperados del último trimestre del año ha llegado, y con esto nos referimos al "Día de Acción de Gracias", fecha que se celebra para dar inicio a las fiestas de fin de año reunidos en familia para dar gracias por lo que se tiene. A pesar del ser un día festivo, los mercados en Asia y Europa presentan movimientos erráticos luego de conocer las últimas minutas del FOMC, las que parecen indicar un mayor temor en torno al aumento de los precios y dejar de considerar la transitoriedad de la inflación como una constante, lo que argumentaría una posible aceleración del "tapering" que iniciaba a comienzos del presente mes aumentando incluso la probabilidad de conocer un alza de tasas antes del término de 2022. Esta última condición parece ganar adeptos entre los miembros FED, al considerar los recientes comentarios de Mary Daly, pdte de la FED de San Francisco, a quien se le considera como una de los miembros más conservadores del comité, indicar su postura a favor de un alza de tasas antes de finalizar el próximo año si así la economía lo requiere, junto a una mayor restricción monetaria en el corto plazo mediante la aceleración del "tapering" que se lleva a cabo, lo que podría indicar su término antes de mayo de 2022.

El dólar consolida sus ganancias luego de conocer los últimos antecedentes macro, los que dan cuenta de un escenario económico menos favorable al anticipado para estas fechas. Hoy esperamos una jornada de poca volatilidad producto del festivo que obliga a mantener cerradas las cotizaciones en Wall Street. No obstante, esto no significa que no hayamos conocido noticias durante este día jueves, ya que el producto interno bruto correspondiente al 3er trimestre en Alemania se contrae hasta 1.7% por debajo del 1.8% esperado por el mercado y bajo el 2.0% registrado previamente. De igual forma el reporte anualizado resulta en contracciones importantes, evidenciando que al igual que Estados Unidos, Europa no presenta un escenario favorable durante la 2da mitad del año. En la misma línea de la decepción, el índice GFK de clima de consumo en Alemania correspondiente a diciembre, se contrae al -1.6, por debajo de +1.0 que mostraba el mes previo.

Durante la jornada conoceremos las actas del BCE, de la que no se esperan grandes sorpresas respecto a la última intervención realizada por su presidenta, Christine Lagarde, quien enfatiza en la transitoriedad de la inflación, la que aparentemente a alcanzado su máximo durante el mes de octubre de acuerdo con el Baltic Dry Index.

El cierre en Alemania parecía ser inminente, esto luego que el país se transformara en el 5to en Europa en alcanzar los 100.000 muertos desde iniciada la pandemia. Los planes de la canciller Angela Merkel contemplaban un cierre de 2 semanas para contener el aumento de casos, a lo que el actual gobierno que asumiría pronto, se negó indicando la espera de mayores antecedentes para considerar nuevas medidas restrictivas.

Tras la intervención que realiza la administración Biden a sus reservas estratégicas, el petróleo tiende a mantener el impulso alcista logrado, sin embargo, a corto plazo comienzan a sugerirse posibles escenarios de reversión, los que se activan con la ruptura de la franja de soporte en gráficos de 15 minutos. Atentos estaremos esta mañana. Para más detalles, te invitamos a revisar nuestro último análisis AQUÍ.

