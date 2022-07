USDCLP: Nuevos máximos históricos (continúa)

Junio 30, 2022 05:01

Por debajo de un 1% vuelven a caer los futuros en Wall Street previa apertura de la plaza bursátil más importante del mundo; el índice SP500 cae -1.14%, Dow Jones registra descensos hasta los 30.700ptos mientras el selectivo tecnológico desciende -1.10%. Los futuros en Asia caían en torno a 0.60% arrastrados por las grandes tecnológicas como era el caso del Hang Seng, las que luego de conocer el reporte de PMI manufacturero correspondiente al mes de junio, comenzaron a revisar un pesimismo mayor a pesar de la expansión que logra con un registro de 50.2ptos, por sobre los 49.6 antes señalados. La economía asiática parece mostrar cifras de recuperación, sin embargo, no son suficientes para crear un ambiente positivo total que permita imprimir confianza en los instrumentos ligados a su economía.

Las materias primas sufren previa apertura del mercado americano ante el fortalecimiento del dólar americano como moneda refugio mientras las señales de temor profundizan las expectativas de menor demanda de commodities en mediano/largo plazo. El cobre vuelve a experimentar descensos este jueves cercanos al 2% buscando vulnerar los mínimos anuales que registra por debajo de los $4 dólares la libra y un escenario negativo que se puede volver aún peor.

El PIB en Reino Unido durante el 1er trimestre (anualizado) se expandió hasta 8.7% en línea con las expectativas del mercado y por sobre 6.6% antes registrado, sin lograr cambios favorables sobre su divisa, la que se mantiene sin cambios en el mercado de divisas mientras el dólar a nivel internacional gana +0.30% antes de la apertura de Wall Street.

El promedio de solicitudes de subsidio por desempleo de las 4 última semanas vuelven a aumentar en Estados Unidos, situación que parece ir en línea con las predicciones de la Reserva Federal ante un incremento en la tasa de desempleabilidad al cierre de este mes en torno a 3.7%. Un mayor desempleo junto a una desaceleración como la que muestra el 1er trimestre la economía de -1.6%, son indicios de la recesión técnica en la que se encuentra, motivo por el cual las acciones podrían seguir experimentando un escenario negativo y el dólar una mayor apreciación.

El USDCLP en su última jornada del mes y trimestre vuelve a experimentar avances en su cotización y registrar nuevos máximos históricos; Ante el fortalecimiento de la divisa americana y predilección entre los inversionistas al ser considerada como un refugio seguro ante la inestabilidad mayor que parece dejar en evidencia la 1era economía del mundo tras conocer su reporte de PIB menor a sus reportes preliminares, cuestión que acentúa la idea del mercado de una posible recesión antes de finalizar el presente año, el cruce local vuelve a experimentar avances en su apertura por sobre los $830 pesos por dólar de acuerdo a las primeras transacciones. La demanda de la divisa americana no tiene frenos a pesar de la intervención realizada por el ministerio de Hacienda al cierre de la semana pasada; muy probablemente el mercado sigue presionando y aprovechando los fundamentos, para sacar partido del escenario alcista que nos permite señalar el cruce y una posible intervención del Banco Central. El descenso que vuelve a experimentar el cobre no deja de ser motivo por el cual revisemos una mayor debilidad para la moneda local, metal que se ve condicionado por el paupérrimo desempeño del PMI manufacturero Chino correspondiente al mes de junio, el que no logra superar las expectativas del mercado pero si ubicarse en rango de expansión con 50.2 puntos. A inicios de la sesión de día viernes en Asia conoceremos el PMI manufacturero de Caixin, dato que nos permitirá conocer con mayor claridad el desempeño y dinamismo de la 2da economía del mundo de la cual tanto dependen las arcas fiscales.

Nuestra visión continúa sugiriendo avances hacia $964 desde el punto de vista técnico.

Gráfico 1W - USDCLP