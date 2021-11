USDCLP expectante a elecciones presidenciales ¿Compramos?

Noviembre 17, 2021 04:32

RECHAZADA; fue la acusación constitucional en contra del presidente en ejercicio de Chile, Sebastián Piñera. 24 votos por el rechazo y 18 por el apruebo, fue la disputa final que marcó la 2da acusación en contra del mandatario en menos de 12 meses, en la que tuvo un apoyo nuevamente irrestricto de sus coalición y logró sortear una vez más este complejo periodo que afectaba no tan solo a su persona, sino que a la política y economía nacional.

Sin duda que esto logró marcar parte de la jornada del tipo de cambio local, USDCLP, el que pasaba de cotizar en valores por debajo de $800 hasta los $812 pesos por dólar al cierre, encontrando diversos argumentos que permiten ver nuevos avances sobre su cotización previo a las elecciones presidenciales este domingo 21. Ahora resta por conocer el desenlace de las elecciones, las que de seguro tendrán una 2da vuelta el próximo 19 de diciembre y la evolución de la convención constituyente, la que aún muestra signos de incertidumbre al mercado producto de los temas delicados que se deberán zanjar dentro de pronto para quedar enmarcados con tinta indeleble en la nueva constitución.

No obstante, para proyectar que puede llegar a ocurrir con el tipo de cambio se debe tener en cuenta algunos aspectos que al día de hoy se vuelven sumamente relevantes, tales como, la evolución de la inflación de Estados Unidos y el mundo, lo que ha generado un remesón en el mercado de bonos americanos producto del sesgo especulativo que entabla la idea de una política monetaria más estricta, lo que ha vuelto a generar un apetito por dólares presionando al EURO y las monedas más riesgosas. Sobre todo este último se ha visto bajo mucha presión, luego que Christine Lagarde, haya asegurado en reiteradas ocasiones que la inflación es transitoria y los cambios en el corto plazo sobre la política monetaria del BCE no son una opción. Esto ha ocasionado que la visión del mercado para los bonos del Tesoro de Estados Unidos cambien drásticamente y se señalen impulsos alcistas en su rendimiento hasta 2% como lo hemos señalado en nuestros LIVE TRADING.

A lo antes indicado se debe sumar el complejo momento que experimenta el metal rojo, el cobre, el que debido a la caída sobre la demanda de commodities que experimenta el mercado de manera transversal producto de la contracción que experimenta China y la disminución de inventarios, podrían marcar un escenario negativo para 2022 a diferencia de lo experimentado durante los últimos casi 24 meses.

Con estos datos, podemos aseverar que la condición alcista podría permanecer algunas jornadas, sin embargo, el rango lateral por debajo de $820 pesos por dólar, difícilmente se pierda.

Hoy conocíamos un nuevo aumento sobre los precios en Reino Unido, los que alcanzan su mayor registro en 10 años logrando un 4.2% anualizado durante el mes de octubre, aumentando la presión para que el BoE (Bank of England) lleve a cabo una restricción monetaria mediante el alza de tasas de acuerdo a las especulaciones del mercado.

Las acciones en Wall Street tras alcanzar la franja de máximos parecen no mostrar a corto plazo el impulso suficiente para lograr un nuevo record antes de finalizar el año. Un posible patrón de doble techo podría condicionar técnicamente su desempeño, el que sigue muy pendiente la evolución de los bonos a 10años que aumentan en rentabilidad hasta un 1.6% nuevamente. Durante la jornada conoceremos los permisos de construcción correspondientes al mes de octubre, los que junto a diversos comentarios de miembros FED programados para esta jornada, podrían traer volatilidad antes de finalizar la semana.

Gráfico 4H - SP500



Posible desplazamiento técnico.