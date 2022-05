SNAPCHAT cae 31% en Wall Street

Mayo 24, 2022 04:10

A pesar de la recuperación de un 1.5% que mostraban las acciones de Wall Street este lunes tras alcanzar nuevos mínimos anuales la semana pasada, hoy el sector tecnológico y en particular algunas acciones, arrastran al mercado sumergiéndolo en un grado de incertidumbre mayor ante los beneficios de las compañías que mayor rendimiento han logrado mostrar durante los últimos 24 meses. SNAP, de la red social Snapchat, revisó a la baja sus expectativas de crecimiento para el 2do trimestre de 2022 tras entregar sus números correspondientes al primer cuarto del año, argumentando que sus beneficios e ingresos se han visto perjudicados por las condiciones macroeconómicas, haciendo énfasis en el comportamiento de la inflación, el conflicto al este de Europa, los cuellos de botellas evidenciados y la escasez de trabajadores afectando directamente el funcionamiento de sus operaciones. Las acciones de SNAP cayeron un 31% tras el cierre de ayer, arrastrando a compañías como Facebook con un 7% y Twitter, la que terminó cayendo un 4%.

No obstante, no todas las noticias son negativas. Las acciones de ZOOM (ZM) lograron entregar un reporte satisfactorio pero no sorprendente durante el 1er trimestre del año, permitiendo que sus acciones avanzaran un 18% tras el campanazo de cierre; un mayor beneficio por acción es que ha permitido ver un avance consistente por sobre los $100 dólares la acción, permitiendo revisar aún beneficios importantes para las "empresas pandemia", denominadas de esa forma debido a la proliferación que experimentaron durante el periodo mas crítico.

Hoy Wall Street cotiza por sobre los mínimos anuales pero pendiente a la interpretación que el mercado haga de los daños que causa el escenario macroeconómico actual a las diversas compañías, traduciéndose en un problema mayor. Este viernes conoceremos un nuevo reporte de gasto personal, del que se espera una contracción de 0.7% mensual por debajo del 1.1% que señalaba el mes previo, síntomas que podrían comenzar a causar estragos en empresas del sector y consumo masivo volviendo a arrastrar Wall Street.

El dólar continúa perdiendo terreno en el mercado de divisas con una caída acentuada frente al EURO, el que parece anticipar la alta probabilidad de conocer un alza en la tasa de interés del BCE durante la reunión de julio a septiembre, permitiéndole salir al ente rector de la franja de tasa de política monetaria cero (ZIPR). El cruce hoy logra avanzar por sobre 1.07 y vulnerando toda resistencia de corto/mediano plazo que se desarrollara durante las últimas semanas.

Las materias primas, en especial el ORO, mantienen un tono favorable ante la reapertura de la economía China que pronto podría concretarse, aumentando la probabilidad de revisar una pronta recuperación económica debido al apoyo monetario y fiscal que se ha anunciado durante las últimas jornadas de cotización. A pesar del escenario favorable que despierta la reapertura y la debilidad que experimenta el dólar, los futuros de cobre presentan retrocesos en el corto plazo, situación que podría incentivar los rebotes de corto plazo en el cruce USDCLP luego de los mínimos mensuales alcanzados en torno y por debajo de $830.

Gráfico 1H - GOLD



Referencias técnicas: el carácter alcista que demuestra el metal es respaldado por los fundamentos e incertidumbre reinante en un ambiente de debilidad para el dólar a nivel internacional, el que parece reconocer las falencias que presenta su economía. Soportes inmediatos, en $1.850, podrían ser suficiente para ver nuevos desarrollos alcistas sobre el metal, no obstante, es probable que el mercado este expectante a conocer las actas del FOMC y el PIB preliminar de la economía americana.