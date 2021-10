REUNIÓN BCE ¿Sorprenderá Lagarde?

Octubre 28, 2021 04:51

Hoy la atención se centra en la reunión de política monetaria del BCE, instancia que podría conllevar sorpresas debido al aumento suscitado que hemos presenciado en la inflación del viejo continente alcanzando cifras y un ritmo de expansión que no se revisaban desde 1974. La disputa entre los miembros del ente regulador aumenta al considerar una reducción en los programas de ayuda, más conocido como PEPP, el que ha permitido llevar a cabo una política monetaria ultra laxa para contra restar los efectos negativos producidos por el COVID19. No se esperan cambios en la tasa de interés, lo que nos lleva a estar muy pendiente de la conferencia de prensa que se llevará a cabo posterior a la divulgación del extracto de la reunión que han sostenido sus miembros durante las últimas 2 jornadas. Como ya anunció su presidenta, Christine Lagarde, no será hasta la reunión de diciembre en la que el ente rector de a conocer su nueva estrategia de política monetaria, sin embargo, se vuelve muy interesante conocer la opinión a corto plazo de Lagarde en materia de inflación, si esta sigue o no siendo transitoria. A diferencia de la FED, quien ya ha declarado que ven una inflación mayor predominante durante un tiempo más prolongado, el BCE podría hacer lo mismo y seguir los pasos de la 1era economía del mundo para lograr coherencia en su dialecto.

Este jueves durante la sesión asiática, Japón mantiene su tasa de interés sin cambios en -0.10%. El presidente del BoJ ha indicado la posibilidad de llevar a cabo una política monetaria aún más flexible sin dudarlo si llega a ser necesario, confirmando lo que indicaría a comienzos de octubre en un de sus tantas comparecencias.

En China se ha fijado el precio objetivo del carbón término con el fin de calmar al mercado de combustibles para la creación de energía, esto debido a la escasez y alza en sus precios que ocasionan una crisis energética importante. Esto permitió revisar una caída nuevamente en el valor de carbón, luego de haber alcanzado un máximo histórico en pasado 19 de octubre.

Entre las cifras macroeconómicas reportadas durante la sesión Europea destaca la caída en la tasa de desempleo Alemana, la que cede hasta 5.4% brindando muestras de mejoras sobre su economía, la que se ve ampliamente comprimida por la crisis energética y la lenta recuperación que se ve condicionada por los altos precios registrados durante el último trimestre móvil. En una misma senda positiva la confianza de empresas y consumidores de la zona euro vuelve a experimentar avances hasta 118.6 puntos, superando el registro de septiembre que alcanzaba 117.8. Sin embargo, no todo es positivo; las expectativas de inflación vuelven a aumentar mientras la confianza de industrias y sector de servicios parecen expandirse en un ambiente de incertidumbre que podrían revocar prontamente este buen augurio de corto plazo que parecen indicar.

Las criptomonedas vuelven a experimentar una jornada de incertidumbre producto de la restricción que condiciona su adquisición a través de los ETF recientemente lanzados a mercado. La SEC no permitirá, por el minuto, la adquisición de ETF de BITCOIN apalancados.

Gráfico 4H - WTI



La fijación de precios que realiza el planificador estatal Chino sobre el cobre parece ser un condicionante para la evolución del petróleo en el corto plazo. Esto se traduce en una recuperación del equilibrio potencial de oferta y demanda en el mercado de energía, restando apetito sobre el petróleo que a corto plazo parecía transformarse en un sustituto para permitir el continuo funcionamiento de las fabricas en Asia.

Técnicamente el commoditie visita la línea de tendencia que ha dibuja producto de la crisis energética, por lo que no descartamos que esta pueda ser vulnerada tal y como esta señalando durante las últimas horas. En el gráfico se muestran los posibles escenario a considerar ante posibles contracciones que experimente el "oro negro".