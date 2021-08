Powell bajo la mirada de todos

Agosto 26, 2021 08:58

Hoy en el inicio del simposio de Jackson Hole las piezas del tablero han comenzado a evidenciar avances sustanciales en los procesos de normalización monetaria, siendo Corea que ha llevado a cabo su primera alza de tasas desde inicios de la pandemia en el continente asiático, la que consistió en un aumento de 25 puntos básicos, decisión que sorprendió al mercado y dejando atrás un corto pero abultado periodo de flexibilización monetaria.

Hoy hemos conocido previa apertura de Wall Street el reporte preliminar del PIB correspondiente al 2do trimestre del año, el que logra superar reportes previos que decepcionando las expectativas del mercado con un 6.6%, mientras que las nuevas peticiones de subsidio por desempleo vuelven ligeramente a aumentar registrando 353 mil nuevas solicitudes. Sin embargo eso no es todo, junto a esto se conocía las cifras de gasto de consumo personal, referencia inflacionaria para la FED clave dentro de sus decisiones, la que por última vez mostró un incremento de 3.8%, logrando esta vez superar dicho registro con un incremento de 6.5%, evidenciando que los precios siguen al alza y esto podría prontamente condicionar la decisión de política monetaria del ente rector, en un ambiente en el que la variante DELTA parece volver a amenazar a la economía americana.

Las actas del BCE han vuelto a señalar discrepancias entre sus miembros; los que a fin de cuentas esperan un aumento más pronunciado en los reportes de inflación para llevar a cabo procesos de normalización monetaria, teniendo en cuenta que las tasas podrían permanecer en torno a 0%, como lo han hecho los últimos casi 10 años, para así estimular de una manera más adecuada la economía del viejo continente. Si bien Europa ha logrado mostrar cifras de recuperación, los encargados de la política monetaria del BCE parecen insistir con un registro de precios por sobre los rangos de tolerancia indicados en torno al 2%.

El mercado se mantendrá expectante al discurso de Jerome Powell enmarcado en el simposio de Jackson Hole, el que una vez más se llevará a cabo de manera online debido al aumento de casos por COVID19 en Estados Unidos.

Gráfico 1D - Dow Jones



De acuerdo con la tendencia que dibuja el mercado de renta variable y en particular el sector industrial, los avances podrían continuar, no obstante, las diversas señales tanto de divergencia como de ruptura de tendencias en RSI, parecen apuntar a posibles cambios en la dirección del selectivo, el que de llegar a cotizar por debajo de 34.850, el escenario podría volverse bajista a corto plazo, y lateral a mediano plazo. No debemos olvidar que las decisiones o pistas que puedan determinar la FED dentro de las próximas jornadas, podría afectar el comportamiento de la renta variable americana, así como de sus bonos y el dólar a nivel internacional