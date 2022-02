Petróleo cae ¿Oportunidad para vender/comprar?

Febrero 09, 2022 04:55

En poco más de 24hrs conoceremos un nuevo reporte de inflación en Estados Unidos, el que espera ansioso Wall Street y el mundo entero para resolver y despejar dudas en torno a la próxima reunión de política monetaria durante el mes de marzo, en la que la tasa de referencia podría subir entre 25 y 50 puntos básicos dependiendo de las condiciones del mercado, las que tienen en consideración los precios, dinamismo y empleo. A pesar de la expectación que existe por conocer estas cifras, el dólar se mantiene sin cambios en rangos de lateralidad sin superar máximos y mínimos de la semana, mientras las acciones buscan la parte superior de los máximos alcanzados durante el inicio de mes, los que difícilmente sean superados debido a la alta probabilidad que existe de elevar la tasa de interés en 50 puntos debido a la más alta cifra de inflación conocida durante los últimos 40 años, lo que se traduce en una restricción monetaria mayor en un corto periodo de tiempo, contemplando el retiro de estímulos que se lleva a cabo desde octubre de 2021.

El conflicto Ruso/Ucraniano se mantiene sin cambios llegada la mitad de semana, por lo que por ahora la volatilidad en torno a este tópico no debiese significar y traducirse en cambios para el mercado, no obstante, el comportamiento del petróleo vuelve a experimentar descensos de corto plazo hasta máximos previos que funcionan como soporte para el precio. La reunión entre EE.UU. e Irán de la que aún no se conocen mayores detalles parece ser una real incidencia en el comportamiento del commoditie debido al aumento de 1 millón de barriles diarios que se podría alcanzar debido al acuerdo que se puede lograr en torno a un posible acuerdo nuclear entre ambas naciones. Hoy el mercado se mantiene estable y pendiente a resultados, esto debido al reporte de inventarios de la AIE que conoceremos post apertura de Wall Street.

Las bolsas en Asia lograban cerrar en positivo luego con una subida promedio de 1% aproximado mientras que Wall Street cerraba con un avance transversal en sus distintos sectores manifestando su intención por seguir cosechando ganancias luego de la abrupta caída que experimentó el mercado durante el primer mes del año. Una mayor restricción monetaria es el motivo por el cual los mercados se asustan debido al complejo contexto y la baja capacidad de mitigar los efectos nocivos que produce la pandemia sobre la economía mundial.

Gráfico 4H - WTI



La tendencia parece quebrantarse ante las señales que entregan los miembros de la casa blanca tras su reunión con Irán, en la que se busca un acuerdo nuclear con el fin de lograr equilibrios en las distintas regiones y no exponer a la población a riesgos mayores. Esto como hemos mencionado supone un aumento en la producción del 1% de petróleo, lo que podría a corto plazo condicionar un escenario bajista, el que sería avalado por una posible ruptura de la tendencia que dibuja desde comienzos de diciembre/2021. Posible retroceso tiene objetivos en $87dólares el barril.