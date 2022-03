ORO ALCANZA $2.050 ¿Nuevos máximos?

Marzo 09, 2022 05:58

Los futuros en Wall Street suben 2% en promedio previa apertura esto a pesar de conocer a decisión ejecutiva del presidente Joe Biden, el que indicaría la prohibición de importar petróleo a partir del próximo martes, provocando un escenario de mayor incertidumbre y un retroceso dantesco ante la necesidad de eliminar los combustibles fósiles como principal fuente de energía mundial. La decisión de Biden llega a considerar un aumento sustancial en la producción de petróleo como de la implementación de otras materias primas para generar la energía necesaria que llegan a generar los cerca de 6 millones de barriles diarios de petróleo que exporta Rusia al mundo.

Hoy las criptomonedas experimentan un fuerte incremento en el mercado debido a los comentarios de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, asegurando que la administración Biden consideraría el orden criptografico y una pronta regulación. Es curioso el "timing" con el que la administración actual actúa frente a esta materia, permitiendo un incremento en el valor de las monedas digitales en torno a un 10% esta mañana, tal vez utilizando como estrategia el alza en los precios para complicar aún mas el escenario económico ruso, el que ha debido recurrir a estos instrumentos para cumplir con el pago de ordenes internacionales así como del funcionamiento de su economía.

El ORO luego de alcanzar la franja de máximos históricos este martes en $2.050 dólares la onza, hoy retrocede por debajo de la resistencia evidenciando la cautela con la que podría llegar a actuar el mercado ante los acercamientos que ha tenido Rusia y Ucrania durante las últimas 24hrs, quienes no han logrado consensos para obtener un cese al fuego, pero la presión aumenta por lograr resultados desde ambas partes.

El calendario macroeconómico no presenta grandes desafíos para el mercado durante esta jornada, no obstante, el mercado se prepara para conocer estimaciones de crecimiento e inflación del BCE este jueves así como del reporte de precios en Estados Unidos, dato que se vuelve cada vez más sensible para la decisión de política monetaria y el dinamismo de la economía.

Gráfico 1D - BTCUSD



Tras los recientes comentario de la secretaria del Tesoro de EE.UU. las criptomonedas experimentan un avance sustancial que podría llegar a superar los recientes máximos mensuales señalados. El apetito por riesgo tiende aumentar en el mercado internacional este miércoles, permitiendo revisar un horizonte de desarrollo más favorable para las criptomonedas debido a la correlación que estas tienen para con el apetito de los inversionistas.