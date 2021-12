ÓMICRON AVANZA AL IGUAL QUE LA INFLACIÓN EN EUROPA

Noviembre 30, 2021 05:15

La economía y ómicron, hoy no son compatibles. Los riesgos que vuelven a surgir tras el descubrimiento de esta nueva variante vuelven a afectar a los mercados esta jornada de martes ad portas del cierre del presente mes luego que la FED identificara como un riesgo para la evolución de la recuperación económica que presentaba Estados Unidos y el mundo. La dispersión de la nueva cepa será de exclusiva responsabilidad de aquellos países que aumenten nuevamente las restricciones con el fin de no lamentar victimas y su impacto negativo en términos monetarios. Los mercados eliminan la recuperación que presentaba la jornada de ayer, dejando en evidencia lo sensible que se vuelve ante las noticias relacionadas a la pandemia, mientras que deberá esperar pacientemente nuevos antecedentes para considerar si se deben hacer ajustes importantes en las carteras, que hasta hace pocos días, parecían inclinarse por el riesgo en un 80-90%.

Cifras mixtas a lo largo del viejo continente, las que dan cuenta de una evolución positiva en el empleo correspondiente a Alemania con una contracción en su tasa de desocupación a 5.3%, por debajo del 5.4% evidenciado en octubre, mientras que la inflación en la Zona Euro vuelve a experimentar alzas en su registro preliminar anualizado correspondiente al mes de noviembre, escalando hasta 4.9%.

Las noticias acerca de Ómicron así como de las débiles cifras macro conocidas las últimas semanas, parecen volver a sugerir una continua ayuda a la economía proveniente desde el BCE, el que podría insistir con sus compras de bonos de cara al 2022 y continuar con su programa PEPP (Programa Emergencia por Pandemia), el que tiene fecha de expiración marzo/2022.

Las materias primas, al igual que el resto del mercado, sufren previa apertura de Wall Street aún sin perder los mínimos anuales registrados el pasado viernes, dejando en evidencia que bastará más que opiniones y trascendidos para concretar nuevos mínimos mensuales, mientras una posible vacuna en contra de la nueva variante podría tardarse aproximadamente 3 meses.

El petróleo por debajo de la SMA200 en gráfico diario amenaza con seguir desarrollando un escenario bajista mientras se mantiene pendiente a la reunión OPEP+, de la que sin dudas se conocerán indicaciones respecto al escenario actual tras el aumento en la inflación así como de las medidas adoptadas por algunos países productos al liberar sus reservas estratégicas.

Este viernes en Estados Unidos conoceremos un nuevo reporte de empleo, del que se esperan mejoras sustanciales. No obstante, la comparecencia de Jerome Powell, presidente FED, la tarde de ayer, pone paños fríos a las expectativas positivas que el mercado pudiese tener en esta oportunidad, debido a el riesgo que supone la nueva variante para el empleo e inflación en la primera economía del mundo, esto luego de ver un sostenido aumento de casos COVID19 durante la semana, en la que la OMS se hacía presente al sugerir un aumento en las medidas restrictivas individuales para controlar así una mayor expansión en el corto plazo y provocar mayores daños sobre la salud y la economía.

Gráfico 1D - Copper



El temor en los mercados se apodera de las materias primas, arriesgando señales de mayores caídas así como de rupturas importantes. La secuencia de mínimos crecientes que dibuja el metal rojo desde agosto podría ser vulnerada si el pánico aumenta durante la semana. Sin embargo, por el minuto no existen mayores argumentos que puedan indicar una pronta ruptura.

