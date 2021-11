NFP y Tasa de Desempleo ¿Compramos o vendemos DÓLAR?

Noviembre 05, 2021 04:33

Tras la decisión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, el mercado se mantiene pendiente a los reportes macroeconómicos que pueda proporcionar la primera economía del mundo, los que permitirán tener como referencia importante para descontar o no una 2da alza de tasas durante 2022 de acuerdo al ritmo de recuperación y crecimiento que logre mostrar durante los próximos 6 meses aproximadamente, esto teniendo en cuenta el tono ligeramente agresivo y optimista en torno al desempeño económico.

Como es habitual para cada primer viernes del mes, conoceremos el reporte de empleo en Estados Unidos, el que comprende el NFP y Tasa de Desempleo como datos gravitantes para la distribución de carteras de cara al cierre del presente 2021. Las expectativas son positivas, teniendo en sus registros una creación de 450 mil nuevos puestos en el sector público y una reducción en la tasa de desempleo hasta un 4.7%, lo que marcaría el ritmo de recuperación esperado por la FED de acuerdo a los últimos antecedentes entregados. Es por esto, que al día de hoy cumplir o superar las expectativas se puede transformar en un arma de doble filo para Wall Street, el que dejaría de requerir estímulos para seguir creciendo e incluso acelerar el retiro de estímulos de llegar a ser necesario, todo con el fin de controlar la inflación que a ojos del ente rector, aún parece ser transitoria.

El mercado de materias primas pendiente a los reportes en Estados Unidos se mantiene sin grandes cambios tras los cierres de ayer, los que volvían a sorprender en el mercado del petróleo con fuertes descensos por debajo de los $80 dólares el barril, marcando una pauta bajista ante una perspectiva de menor demanda producto de los procesos de normalización monetaria que comienzan a llevar a cabo los bancos centrales. Técnicamente por debajo de $80 dólares la probabilidad de acercarse prontamente al soporte mayor en torno a $75 aumenta considerablemente, por lo que nuestro sesgo continuaría siendo bajista a menos que logre consolidar valores sobre $80 nuevamente.

Los nuevos máximos que logra conseguir Wall Street en sus futuros previo reporte de empleo esta madrugada, se alinean con el desempeño de la renta fija, la que continúa experimentando caídas en su rendimiento mostrando un comportamiento similar al revisado el año 2014 tras la puesta en marcha del "tapering" de ese entonces. No obstante, nos mantenemos muy pendiente a la evolución de los bonos a 10años, los que se encuentran en un punto de inflexión importante y que pueden señalar un cambio de dirección y complicar de manera transversal a los mercados.

Gráfico 1D - USDCLP



El tipo de cambio local amanece sin cambios esperando conocer referencias desde la 1era economía del mundo, sin embargo, el porcentaje de ponderación mayor sobre el comportamiento que esperamos para las próximas jornadas se lo atribuye la votación en torno al 4to retiro de fondos previsionales, condición que marca la agenda desde mayo del presente año cuando se comenzaba a barajar la idea y el cruce se encontraba en torno a $700 pesos por dólar. Hoy, un poco más de $100 pesos por sobre el nivel revisado durante el 2do trimestre del año, la inflación, la incertidumbre política, así como el desarrollo de la economía mundial, nos obligan a seguir pendiente del mismo motivo inicial, que a ojos del mercado puede provocar una desestabilización económica mayor en el mediano y largo plazo. Es por esto que la incertidumbre reinante nos obligan a seguir revisando valores por sobre los $800 pesos por dólar, optimismo que durante la jornada se podría exacerbar al revisar alentadores datos de empleo que impriman nuevamente confianza sobre el billete verde, pudiendo alcanzar la franja de resistencia en torno a $820 pesos por dólar, sin descartar su superación.

