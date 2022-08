NFP y Desempleo ¿Cómo reaccionará el SP500?

Agosto 05, 2022 04:14

Sin grandes cambios operan los futuros del mundo este viernes previo reporte de NFP y Tasa de Desempleo; una agitada semana han debido enfrentar los mercado en materia política, luego de la desafiante visita de Nancy Pelosi a Taiwan, las repercusiones que parece señalar China se centran en la actual Presidenta de la Cámara de Representantes y su familia, lo que por ahora no genera mayor inestabilidad en los mercados. Los traders se centran en el reporte de empleo correspondiente al 7mo mes del año, dato que podría entregar un balance en cuanto a la restricción monetaria que lleva a cabo la FED, la que eventualmente podría comenzar a tener efectos sobre la empleabilidad y surgir un shock económico, lo que es muy probable este buscando la FED. No debemos olvidar que recientemente el dato de PIB preliminar correspondiente al 2do trimestre del año ya cosecha dudas importantes en torno a la evolución económica de Estados Unidos, por lo que este reporte de empleo podría llegara ser un barómetro importante a corto/mediano plazo.

El dólar americano se mantiene sin grades cambios tras la caída hasta mínimos semanales que presentó a jornada de este jueves, instancia en la que el apetito por riesgo jugó un rol protagónico y amenazó con seguir cosechando terreno durante las próximas jornadas debido al carácter y evolución de precios que presentó e algunos casos. El EURUSD se mantiene lateral por debajo de 1.0270 esperando el reporte de empleo, sin dejar de considerar que su tendencia continúa siendo bajista, la amenaza por presentar desarrollos favorables está sobre la mesa.

El mercado de commodities vuelve a teñirse de rojo a pesar de las alentadoras cifras presentadas en Asia este viernes; el mayor gasto de los hogares junto a un incremento en los ingresos salariales permiten señalar un escenario optimista de corto plazo que obliga a proyectar un pronto incremento en los precios de la economía nipona. El petróleo WTI continúa descendiendo y parece consolidar valores por debajo de $94, amenazando con descensos mayores que podrían considerar como soporte la franja en torno a $84USD.

Ante la debilidad que experimenta el dólar a nivel internacional durante las últimas 24-48horas y la recuperación que señala el cobre desde mínimos semanales, el tipo de cambio USDCLP arranca la jornada cotizando en torno a $900 esperando conocer el reporte de nóminas no agrícolas y el nulo cambio que anticipa el mercado para la tasa de desempleo en torno a 3.6%. Los datos de hoy servirán como un importante barómetro para medir el desempeño de la economía americana tras la restricción monetaria que lleva a cabo la FED desde octubre/2021, la que podría comenzar a presentar desaceleraciones y un menor dinamismo, los que ya son acusados por el reporte de PIB preliminar correspondiente al 2do trimestre, dando cuenta de una recesión técnica en la que se encontraría Estados Unidos.

La tensión vivida esta semana en torno al caso Pelosi, parece ya no resultar una preocupación para los operadores, por lo que la sanción que la involucra directamente a ella y su familia, podría no ser un problema para la evolución de los futuros.

Nuestro escenario base se resume en un refugio sobre dólares ante la incertidumbre política, teniendo en cuenta que resta menos de 1 mes para el plebiscito de salida, no obstante, los datos en Estados Unidos podrían ayudar a coartar los avances del dólar y fijar extensiones alcistas menores en caso que estos se presenten deficientes y el billete verde pierda terreno a nivel internacional. Miramos con cautela el desempeño de los bonos a corto y largo plazo, los que vuelven a acusar un escenario de mayor inestabilidad económica.

Gráfico 1D - SP500



El desempeño que muestra el selectivo americano vuelve a sugerir mayores avances, no obstante, la franja de resistencia en la que se encuentra actualmente podría ser decisiva para el futuro del índice. El escenario negativo de Estados Unidos parece tener mayor probabilidad de condicionar el comportamiento, es por eso que estaremos pendiente a caídas por debajo de 3.910ptos que puedan zanjar y confirmar una caída mayor.