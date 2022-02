¿La calma vuelve a Wall Street? Biden parece haber contribuido

Febrero 25, 2022 05:55

La invasión a Ucrania continúa este día viernes dejando un saldo de 150 soldados muertos desde el inicio del operativo como lo ha denominado el presidente Putin desde este miércoles. La reacción del mercado comienza a cambiar luego del comunicado que brindara el presidente Biden la tarde de este jueves al indicar que su intervención no sería física sino que económica, restringiendo toda posibilidad comercial en dólares, euros y yenes, lo que terminaría por estrangular a una economía que bien no es de las más abiertas del mundo, no puede hacer caso omiso a la globalización que existe.

Los futuros de Estados Unidos lograban cerrar mixtos con señales positivas, indicando como favorable el cierre del SP500 por sobre la franja de soporte considerada en torno a 4.200/4.300 puntos, sobre todo luego de revisar una expansión preliminar en su PIB correspondiente al 4to trimestre del año, el que logra un 7.0% por sobre el 6.9% antes reportado, brindando una señal positiva y la holgura suficiente al ente rector para llevar a cabo un proceso de normalización monetaria más agresivo, el que contemplaría un alza de tasas de 25 puntos básicos, esto luego de revisar un cambio en la lectura en torno al efecto negativo que podría ocasionar el conflicto Ruso/Ucraniano para la economía mundial.

¿Por qué Estados Unidos no se involucra más?

Estados Unidos y el resto de los miembros OTAN tienen una misión, cuidar la estabilidad de la región a la cual se han adherido, sin embargo, en esta particular posición, es difícil hacerlo. La capacidad nuclear que posee Rusia es lo que asusta al mercado en general junto a las represalias que puede llegar a adoptar contra los países que adopten una posición defensiva a favor de Ucrania. En definitiva, Ucrania prácticamente ha quedado a su suerte.

Las materias primas retroceden luego de mostrar importantes alzas, dentro de las que se incluye el salto de casi un 10% en el valor del petróleo desde la invasión y un alza de 2-3% en el resto de los commodities, poniendo en alerta la evolución de la economía mundial sobre todo en un contexto en el que la inflación significa un problema para la recuperación debido al impacto que ha provocado la pandemia sobre las cadenas de suministros y producción.

El BITCOIN muestra un cambio importante en su dirección buscando dar referencias positivas al igual como lo hace la renta variable americana. Como hemos señalado, el BITCOIN no es un instrumento de tipo refugio, sino que tiene una alta correlación con el apetito por riesgo así como con el mercado de acciones americano. Este vuelve a cotizar próximo a los $40.000 dólares, por lo que si el apetito por riesgo vuelve a los mercados, podríamos esperar avances por sobre dicho nivel; por el minuto no existen argumentos suficientes.

Gráfico 1D - Dow Jones



La tranquilidad busca volver a los mercados tras el anuncio del presidente Biden el que parece asegurar que no van a interferir con fuerza física la invasión que lleva a cabo Rusia. Los niveles técnicos son respetados mientras el mercado conoce referencias positivas en cuanto a la evolución de la economía americana durante el 4to trimestre de 2021, dejando atrás el 2.3% reportado durante el 3er trimestre.