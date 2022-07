IPC EE.UU. 9.1% ¿Qué hará la FED?

Julio 13, 2022 05:02

La inflación no tiene freno; esto luego de conocer un nuevo aumento en el reporte de precios anualizado que conocemos este miércoles correspondiente al mes de junio. Un 9.1% aumenta anualmente el IPC en Estados Unidos luego de comunicar durante reiteradas ocasiones el año 2021 que los aumentos en los precios serían transitorios. Mensualmente los precios se expandieron hasta 1.3% por sobre el 1.0% mientras que la inflación subyacente anual tiende a moderarse con un 5.9%, por debajo del 6.0% previo.

Los mercados descuentan ampliamente una nueva restricción agresiva en la política monetaria de Estados Unidos, la que considera 75ptos básicos durante la reunión del próximo 27 de julio. Algunos de los miembros FED señalaron durante las últimas jornadas que sería apropiado el elevar nuevamente la tasa de interés a un ritmo similar al de junio, pero que a partir de esta instancia se debería esperar para conocer los efectos de dichas decisiones y con ellos establecer nuevos cursos de acción, no obstante, luego de conocer este nuevo reporte de precios, el mercado comience a anticipar mayores alzas durante lo que resta de 2022.

Los futuros en Wall Street retroceden ante el temor de recesión que significa el continuar restringiendo la política monetaria de la 1era economía del mundo mientras los precios no dejan de aumentar; el sector más dañado resulta ser el tecnológico, mientras el sector bancario, luego de presentar alentadores resultados trimestrales, se defiende y modera su descenso a mita de semana.

El dólar index se encamina a registrar un nuevo máximo anual, no obstante, comienzan a surgir voces detractoras que ya no ven con buenos ojos el refugiarse en dólares ante el descalabro económico que debe enfrentar la 1era economía del mundo al cierre de este año y muy probablemente durante 2023/2024.

En el viejo continente conocíamos un nuevo reporte de producción industrial, el que se permite sorprender al mercado con una expansión tras 2 reportes de contracción que parecían complicar el escenario durante el 2do trimestre de 2022. A su vez los precios en España registran 2 dígitos alcanzando un 10.2% por sobre el 8.7% antes señalado, agravando la condición macroeconómica de un país que ya arrastraba desafíos importantes previos a la pandemia.

El petróleo WTI vuelve a ceder terreno permitiéndose alcanzar y considerar como soporte inmediato la SMA200; el mercado de commodities se mantiene pendiente al reporte de crecimiento Chino que conoceremos iniciada la sesión de día viernes en Asia (jueves PM en LATAM), lo que podría indicar una posible recuperación en la confianza o un descenso mayor. En tanto el cobre, vuelve a experimentar una jornada negativa pero con un carácter de indecisión importante, el que bajo el ojo de ciertos analistas comienzan a considerar un precio de equilibrio entre $4 y $4.5 dólares la libra.

Gráfico 4H - AUDUSD



ATENCIÓN: Posibles rupturas de tendencia bajista podrían indicar escenario de compra a corto plazo.