INFLACIÓN CHILE +9.4%

Abril 08, 2022 04:40

Tras una semana de pérdidas los mercados vuelven a recuperar el aliento a pesar del tono más restrictivo que señalan los bancos centrales en sus actas de política monetaria conocidas durante las últimas sesiones. Los traders comienzan a operar poniendo atención a las sutiles señales que pueda entregar los miembros de los entes rectores de cara a las próximas oportunidades en las que se puedan llevar a cabo cambios de manera oficial, sobre todo especulando en cuanto a una potencial alza de tasas que pueda implementar el BCE a pesar del clima de incertidumbre que genera el conflicto al este de Europa, el que ha cesado a corto plazo pero parece persistir durante los próximos meses ante los enfrentamientos por territorios como el Donbás, territorio separatista que parece sin considerado por Rusia como un objetivo a alcanzar y anexar a su dominio en el corto plazo. Es muy probable que el BCE considere posibles alzas de tasas durante la reunión de septiembre o diciembre del presente año, situación que podría anticipar el mercado con fuertes subidas en el EURO frente a sus rivales dependiendo de las condiciones macroeconómicas que vaya entregando y permita anticipar un fortalecimiento intrínseco para la moneda común.

El dólar continúa avanzando a la espera de conocer un nuevo reporte de inflación este próximo martes 12 de abril, instancia en la que se espera un alza de 8.3% durante los últimos 12 meses y un incremento mensual de 1.1%, lo que evidenciaría aún más las intenciones de la FED por llevar a cabo una restricción mayor en su política monetaria, considerando un eventual avance de 0.50% en ka tasa de referencia. Es probable que sigamos revisando un fortalecimiento del dólar principalmente guiado por el alto grado especulativo, sin embargo, el débil escenario macroeconómico puede también mantener en un rango lateral al billete verde, el que prestará mucha atención al reporte de crecimiento del 1er trimestre del año, sin olvidar que los temores de ESTANFLACIÓN parecen estar a la vuelta de la esquina.

En línea con el rendimiento que muestran las acciones de Estados Unidos parece comportarse el BITCOIN, no obstante, las palabras de la secretaria del Tesoror y ex presidente FED, Janet Yellen, no permiten revisar la misma recuperación que muestran a corto plazo las acciones sobre la criptomoneda reina. Yellen ha indicado "los activos digitales pueden ser nuevos, pero muchos de los problemas que presentan no lo son. Hemos disfrutado de la innovación en otras oportunidades, pero también se han desafiado consecuencias no deseadas, que perturbarían el sistema financiero y la economía". Esto ha obligado a revisar un descenso parcial para el bitcoin que cotiza en torno pode bajo de $45.000 dólares, sugiriendo un escenario de contracción mayor en el corto plazo.

**Comentario especial USD/CLP:

Sin grandes cambios arranca la jornada el cruce local tras una sesión de una volatilidad inusual respecto al comportamiento que evidenció el par durante el mes de marzo; hoy la volatilidad podría volver a hacerse presente luego de conocer un incremento mensual de +1.9% en el reporte de inflación para la economía local durante el mes de marzo, la que más allá de considerarse como un escenario negativo a largo plazo para la economía, los operadores comienzan a anticipar una nueva ronda de restricciones en la política monetaria, tasa que podría alcanzar un +8.5% tras este reporte de precios. A corto plazo el escenario parece ser favorable para el peso chileno, el que considera a su vez la intención alcista que vuelve a presentar el cobre en sus futuros cercano a la franja de máximos históricos y atento a la evolución de la economía China, la que parece comenzar a dar signos de desaceleración y causar un potencial escenario menos favorable para el metal ante la caída en la demanda. Es probable que veamos una primera mitad de sesión marcada por el favoritismo hacia la moneda local, no obstante, el sentimiento para el dólar a nivel internacional es favorable ante la próxima restricción que pueda llegar a hacer la FED, la que consideraría un alza de 0.50% en oportunidades consecutivas.

Seguimos revisando un escenario lateral para el cruce durante gran parte del mes de abril, teniendo en cuenta valores entre $793 y 815 pesos por dólar.

El GOLD continúa cotizando sobre $1.900 dólares la onza esperando conocer mayores antecedentes macroeconómicos, los que podrían justificar su próximo impulso. El mayor interés para los traders de commodities se centrará en el reporte de inflación que conoceremos este martes, instancia que podría determinar inclusive un nuevo recorrido alcista hasta los $2.050 dólares la onza, máximos alcanzados por última vez tras el inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania.

El "aussie" expone un importante escenario bajista a corto plazo por debajo de 0.7465 como se indica en el gráfico, el que podría encontrar soporte (objetivo) en torno a la SMA200 (media móvil 200). Luego del sesgo más agresivo entregado por la FED de Australia el mercado había preferido al australiano como favorita entre sus carteras, no obstante, el alza de tasas mayor que podría señalar la FED de Estados Unidos sería un catalizador más importante para el par, obligando a ver descensos y rechazos desde la franja de máximos alcanzados durante las últimas jornadas en 0.7550.

