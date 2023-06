GOLD: Rango de $40USD ¿Preparados para hacer trading?

Junio 13, 2023 04:03

Semana de decisiones en torno a la política monetaria de las principales economías del mundo; este miércoles 14 de junio la Reserva Federal de Estados Unidos podría determinar mantener su tasa de referencia en 5.25% de acuerdo con lo que señalan las expectativas con más de un 70% de probabilidad luego de semanas de indecisión entre los inversionistas, los que consideraban un alza en su índice PCE de precios como referencia para revisar una nueva restricción en la política monetaria buscando limitar el avance de estos, mientras que días posteriores, el incremento en la tasa de desempleo hasta 3.7% volvía a sugerir una calma y cautela entre los miembros del ente rector, aumentando la probabilidad de mantención al revisar una serie de reportes macroeconómicos que sugieren una desaceleración en la 1era economía del mundo de cara al término de este 2023. Acto seguido, el Banco Central Europeo tendrá la oportunidad de volver a sugerir un alza en su tasa de referencia de 25ptos básicos, los que buscan consolidar la moderación que presentan incipientemente los precios durante sus últimos reportes. La economía europea se ve desvalida ante la recesión técnica que enfrenta Alemania, motivo por el cual la preocupación de los operadores se podría dejar notar prontamente sobre la renta variable, la que se encuentra cercana a máximos históricos en 16.300ptos.

Las materias primas, en particular el petróleo, se ven resentidas por las bajas expectativas que se tienen para con la economía mundial, quienes obvian los distintos grados de intervención que se llevan a cabo como por ejemplo, el nuevo recorte programado y extraordinario dictaminado por Arabia Saudita la semana recién pasada, buscando equilibrar la oferta y la demanda de este commodite. El petróleo termina cediendo más de un 3% durante la 1era sesión de la semana, aumentando la probabilidad de caída hacia los mínimos alcanzados recientemente en torno a $65/64 dólares el barril. Una mayor restricción en la política de los bancos centrales cuarta la capacidad de crecimiento de las principales economías consumidoras, por lo que los traders de materias primas estarán pendiente de las prontas decisiones del FED, BCE y BoJ durante el transcurso de la semana.

El ORO mantiene un rango de cotización de $40 dólares esperando conocer la definición de la Reserva Federal de Estados Unidos este miércoles 14, instancia que de acuerdo con las probabilidades, podría traducirse en una pausa al proceso restrictivo que lleva a cabo el ente rector desde marzo/2022. Un fortalecimiento del dólar significaría un descenso importante para el metal precioso, el que por debajo de $1.940 arriesga caídas a corto plazo que lo podrían conducir hasta $1.800, mientras que superaciones por sobre los $1.980 podrían ser el impulso inicial para conducir al commoditie hasta la franja de máximos históricos en torno a $2050/60 dólares.

La renta variable en Estados Unidos avanza más de un 10% en lo que va de año y +20% desde los mínimos alcanzados en octubre/2022; los temores de recesión parecen no mermar el avance de los futuros y acciones de la 1era economía del mundo, las que se ven condicionadas por la probabilidad de neutralidad y pronta flexibilización monetaria que puedan implementar los encargados de la política monetaria.





En Chile, recientemente el Banco Central decidió en el marco de metas de inflación con el cual el ente rector conduce la política monetaria contempla un régimen de flotación cambiaria, lo que permite a la economía chilena ajustarse de manera más efectiva a los diversos shocks que pueda enfrentar. En ocasiones excepcionales en los últimos años, el Banco Central ha considerado necesario intervenir mediante programas de venta de divisas cuando eventos de distinta índole han afectado el correcto funcionamiento del mercado cambiario, lo que ha implicado una disminución de las reservas internacionales.

En este contexto, el Consejo del ente rector ha decidido implementar un programa de reposición y ampliación de reservas para fortalecer la posición de liquidez internacional del país y, de esta manera, contribuir al necesario proceso de recuperación de holguras que se manifiesta en distintos sectores de la economía. Esto, en un contexto donde el mercado cambiario y financiero local opera con normalidad.

A contar del próximo martes 13 de junio, el BCCh iniciará un programa de compra de divisas por US$ 10.000 millones el que se extenderá por un plazo de 12 meses, mediante compras regulares de dólares por US$ 40 millones diarios, a través de subastas competitivas. El comportamiento del cruce, USDCLP, no se deja esperar, evidenciando la compra de divisa americana llevando al par hasta $807 pesos por dólar este lunes y asegurando un mayor avance. Sin duda el mercado estará pendiente al tono que podría implementar la FED frente al desempeño futuro de la economía y las consecuencias que esta pueda llegar a tener en LATAM.

Este material no contiene ni debe interpretarse como que contiene consejos de inversión, recomendaciones de inversión, una oferta o solicitud de transacciones en instrumentos financieros. Ten en cuenta que dicho análisis de trading no es un indicador fiable de ningún rendimiento actual o futuro, ya que las circunstancias pueden cambiar con el tiempo. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, debes buscar el asesoramiento de asesores financieros independientes para asegurarte de que comprendes los riesgos.