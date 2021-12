Feliz Navidad y un Prospero Año Nuevo | Admiral Markets LATAM

Diciembre 24, 2021 05:05

Primero que todo; a pocas horas de celebrar ya la tradicional fiesta de natividad este 24 y 25 de diciembre, hemos querido compartido compartir con nuestros clientes/usuarios una breve reflexión.

Sin duda que han sido años complejos, años que se nos ha privado el poder compartir, en el que la incertidumbre ha tendido a reinar coartando muchas veces nuestras esperanzas, sin embargo, queremos destacar la perseverancia que se ha logrado desarrollar a lo largo de estos 24 meses, en los que se nos ha permitido el obtener logros más allá de lo imaginado y con esto un crecimiento importante. Así hemos visto como cada uno de ustedes ha conseguido objetivos y ha conseguido mantenerse en pie ante las adversidades del mercado. Os queremos felicitar y desear el mejor de los éxitos en este próximo 2022 que ya pronto comienza.

Hoy los mercados permanece en su mayoría cerrados por la fecha que reúne distintas zonas horarias y festivos que obligan a revisar un entorno de poca liquidez y nulos movimientos. Wall Street cierra la semana en torno a máximos históricos obligándonos a considerar una extensión que vuelva a señalar nuevos registros y con ello un aumento transversal del apetito por riesgo como el que hemos presenciado las últimas jornadas posterior a la decisión de política monetaria FED, dejando atrás el temor que condicionaba al mercado la variante ómicron y que parecía ser más peligrosa de lo que realmente llega a conocerse debido a su acelerada dispersión entre la población. No obstante, las preocupaciones no deben dejar de ser tomadas en cuenta; la jornada de ayer se confirmó la muerte de una paciente contagiado con la variante, sin embargo, no existen al minuto mayores antecedentes de su condición basal para argumentar si realmente su muerte se debió en un 100% a las afecciones que produce la variante descubierta en sudáfrica a fines de noviembre.

El dólar a pesar de conocer argumentos favorables antes del cierre de la semana, continúa considerando retrocesos en un marco que parece favorecer a las monedas más riesgosas debido a los cambios realizados recientemente por sus bancos centrales. El BCE al considerar un mayor retiro de estímulos de su programa PEPP, sin llamarlo "tapering", parece de igual forma entregar señales favorables para su moneda, la que deprecia más de un 8% durante el año desde los máximos alcanzados frente al dólar americano. Las señales técnicas parecen señalar una importante recuperación, pero, se debe estar atento jornada a jornada para medir el pulso y condicionantes que puedan llegar a ser relevantes para los traders.

El ORO busca extender ganancias en jornadas marcadas por la realidad de una inflación pujante y por sobre los rangos de tolerancia de los principales bancos centrales, a excepción de China y Japón. En el corto plazo se enfrenta a una franja de resistencia que podría condicionar su comportamiento de cara a los últimos días del año, la que se comprende entre $1.810/1.830.

Gráfico 1D - USDJPY



Referencias técnicas a tener en cuenta:

- Precio en zona de resistencia masiva

- RSI señalando posible tendencia bajista

- Precio muestra señales de desaceleración

- Posible HCH con extensión de caída hacia 110.00