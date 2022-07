FED sube su tasa en 75ptos

Julio 28, 2022 04:25

Este miércoles 26 de julio la FED decidió elevar nuevamente su tasa de política monetaria hasta 2.50%; con un alza de 75ptos básicos la Reserva Federal de Estados Unidos volvió a restringir su oferta con el fin de controlar prontamente la inflación reinante. El ente rector reconoce que la inflación se sostendrá elevada por un tiempo debido a los problemas que acarrea la pandemia ante el shock económico producido y la explosiva demanda señalada posterior a esta, por lo que una de los mejores signos de medición parece ser el PCE (Price Consumer Expending), el que mide el nivel de gastos y precios del consumidor real. Junto a esto el ente rector vuelve a reiterar y en esta ocasión es tajante en cuanto a la posibilidad de recesión en la primera economía del mundo, descartando que esta puesta estar o caer en recesión este año. Su compromiso con el objetivo de inflación está 100% enfocado en una convergencia hacia el 2% como rango meta.

Wall Street alimentado por el apetito por riesgo que inducen las palabras del presidente Jerome Powell vuelve a experimentar avances logrando su mejor rendimiento en el selectivo Nasdaq desde 2020; las acciones parecen celebrar las perspectivas de la FED al igual que la posibilidad de llevar a cabo nuevas medidas de apoyo a la economía en un futuro a raíz de la menor agresividad que podría implementar el ente rector a partir del 4to trimestre del presente año. El dólar por su parte experimentó un retroceso que no marca un cambio sustancial en su tendencia principal, no obstante, el apetito por riesgo vuelve y podría ser un condicionante a partir de las próximas jornadas.

Los traders se mantienen pendiente al reporte de PIB correspondiente al 2trimestre del año, el que podría o no despejar las dudas entorno a una recesión de acuerdo con el 0.5% modesto de crecimiento que se espera para dicho periodo.

Los commodities ante las mejores perspectivas y "agresividad" en las palabras de Powell registran avances este jueves señalando quiebres de tendencia en el caso del petróleo WTI, el que sube sobre $101 dólares el barril y proyecta avances que podrían ir en busca de los $116 eventualmente si la recuperación en China responde a las expectativa y se despejan las dudas de menor dinamismo tras el impacto económico reiterado por pandemia en el continente.

La apertura del cruce, USDCLP, registra un importante retroceso al cierre de este miércoles y apertura de jueves; el debilitamiento del dólar a nivel internacional junto a un mayor apetito por riesgo que permite señalar nuevos avances en la cotización del cobre, muestran un escenario de corto plazo favorable para la moneda local, CLP, el que aún mira con cautela en el mediano plazo el escenario económico junto a una carga tributaria y un plebiscito que enfrentar, los que producen incertidumbre y con ello un avance de la divisa americana como refugio seguro. En el corto plazo no esperamos caídas por debajo de $904/900 pesos, sin embargo, si el avance del metal rojo es consistente, podríamos ver testeos incluso de $880 bajo el escenario de recuperación transitoria que muestra la moneda local.

Gráfico 4H - AUDUSD



La recuperación que parece indicar el dólar esta mañana junto a la divergencia que acusa el oscilador RSI, nos permiten señalar un potencial escenario bajista a partir de niveles actuales. Para considerar posiciones cortas se debe esperar rupturas de tendencia así como de confirmaciones en patrones bajistas.