FED "Resta mucho trabajo por hacer"

Febrero 02, 2023 04:39

La FED terminó por calzar las expectativas del mercado, las que señalaban con un 99.9% de probabilidad un alza de 25ptos básicos durante la 1era reunión de política monetaria del año. El mercado más que la moderación en la tasa de referencia que subía por sobre 50ptos durante el último trimestre de 2022, esperaba ansiosamente el discurso del presidente FED, Jerome Powell, quien podía llegar a entregar pistas con respecto a las futuras decisiones en el corto/mediano plazo, sin embargo, el presidente del ente rector se mantuvo firme en su postura restrictiva y no brindo claves o señales claras para el futuro de la política FED.

De acuerdo con las probabilidades de un 85.6%, se espera que durante la reunión del próximo 22 de marzo la FED suba su tasa de interés nuevamente 25ptos básicos.

Los mercados reaccionaron escandalosamente a las pocas señales brindadas por Powell; la renta variable terminó subiendo en promedio un 1%, mientras que el dólar cedía terreno acercándose a la franja de los 100 puntos. El mercado parece no creer en mayores alzas de tasas de acuerdo con la reacción que experimentaba al cierre, sin embargo, algunos comentarios entregados acerca de la persistencia de una inflación elevada y un empleo que continúa sosteniendo los planes FED, podrían comenzar a desestabilizar el comportamiento y decisiones futuras, limitando las alzas a lo planteado durante la última reunión de 2022, en la que se indica una tasa máxima de entre 5.00 y 5.25%.

El índice SP500 se debate entre superar o no los 4.100ptos, nivel que hemos señalado como punto de inflexión para desarrollar y consolidar el proceso alcista que parece indicar el selectivo desde la 2da quincena de diciembre/22. De superar, la posibilidad de alcanzar los 4.300 parece ser ciencia cierta. En caso de rechazar dicho nivel, la probabilidad de construir un rango lateral con soporte en 4.700 comenzaría a ganar adeptos.

El EURUSD desestima toda intención de retrocesos y desaceleración presentada durante las últimas jornadas. La vulneración de 1.0930 obliga a considerar avances mayores, no obstante, el reporte de empleo que se espera conocer este viernes, el que indica señales negativas para la economía americana debido al incremento en la tasa de desocupación hasta 3.6% y una menor creación de puestos de empleo públicos. No descartamos revisar contracciones importantes en el par.

Similar situación señala el metal precioso, GOLD, el que cotiza ligeramente por sobre $1.950 indicando un escenario alcista que lo podría prontamente conducir hasta los $2.000 dólares. Debemos recordar que el metal señala un proceso de "máximos decrecientes" en el largo plazo, motivo por el cual aún consideramos retrocesos que podría indicar el metal de cara al término de la semana e inicio de mes. Bien las condiciones macroeconómicas para Estados Unidos no son las adecuadas, motivo por el cual la visión de largo plazo para el metal es alcista, no obstante, un efecto refugio sobre el billete verde podría permitir contracciones importantes en el commoditie.

Hasta $784 retrocedía al cierre de este miércoles el cruce, USDCLP; el anuncio de venta de dólares desde el ministerio de Hacienda, la presión positiva que provoca el cobre tras la reapertura de China, las favorables cifras macroeconómicas que permiten calzar y superar expectativas del mercado local, han provocado que la tendencia bajista que se desarrolla desde noviembre/22 se extienda hasta el día de hoy. Sin embargo, no vemos un mayor recorrido bajista, así al menos lo indican los osciladores técnicos y sus divergencias, esto mientras el dólar a nivel internacional alcanza franja de mínimos importantes, que podrían sustentar recuperaciones de cara al término del 1er trimestre del año.

Durante la jornada conoceremos la decisión de política monetaria del BCE y BoE, por lo que volverá a ser una jornada de alta volatilidad ad portas de conocer un nuevo reporte de empleo en Estados Unidos. Se espera que ambos entes realicen alzas de 50ptos básicos, para comenzar un proceso de moderación a partir de marzo.

