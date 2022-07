EURUSD ¿Compramos ó Vendemos?

Julio 26, 2022 05:10

Los mercados se preparan para conocer una nueva decisión de política monetaria FED, la que tendrá la oportunidad de esclarecer las expectativas y especulación del mercado tras divulgarse el último reporte de precios para la 1era economía del mundo que alcanzase 9.1% durante el mes de junio señalando una alta probabilidad de seguir aumentando los meses siguientes. Los traders ya consideran un hecho el alza de tasas este miércoles 27/julio, la que contempla 75ptos básicos dejando así una tasa de referencias de 2.50%, sin embargo, aún existe una probabilidad menor de tan solo 24.9% de conocer un alza mayor cercana a los 100ptos, justificándose la necesidad de llevar a cabo una política más agresiva en el corto plazo para contener el avance y la amenaza que suponen los precios para la 1era economía del mundo.

Los futuros en Wall Street cotizan mixtos previos a su apertura indicando la necesidad de tener una mayor claridad para continuar cosechando ganancias. ¿Por qué los índices suben a pesar de los riesgos de recesión? Como sabemos los mercados lo descuentan todo, o casi todo, es por esta razón que la probabilidad de conocer futuros nuevos estímulos como se llevarían a cabo tras la crisis subprime con distintas rondas de apoyo económico, comienzan a ser consideradas como una probabilidad real por los operadores que aprovechan el bajo nivel que presentan las acciones que aún muestran fundamentos "sólidos" que se permiten considerar como infravaloradas. Comienza a surgir la opinión entre los traders del fin de la capitulación y con ello suelos que los compradores podrían tener en cuenta ante posibles recuperaciones.

El mercado de commodities se ha vuelto pesimista durante las últimas jornadas, no obstante, no todo parece ser tan negativo para justificar mayores descensos. Si bien los temores de recesión rondan entre las mesas de análisis, la condición macroeconómica de China y el mundo no justificarían mayores caídas, las que parecen prestar atención a la oferta que se reduce y una demanda que parece no ser suficiente, bajo el contexto actual parece bastar. El petróleo WTI vuelve a rebotar desde los $95 dólares buscando extender en el corto plazo avances hacia $103 y 106 dólares, mientras el COBRE ya suma 3 jornadas positivas intentando alejarse de los mínimos anuales que amenazaban con presentar descensos hacia los $3 dólares la libra.

Gráfico 4H - EURUSD



El mercado en su totalidad presta atención al desempeño que podría llegar a mostrar el cruce más transado del mundo. Luego de la decisión del BCE es el turno de la FED, la que podría sorprender el mercado y llevar a cabo una restricción mayor y con ello una apreciación del dólar a nivel internacional que podría señalar nuevos descensos para el cruce. Sin embargo, no esperamos que un posible escenario bajista persista, sino todo lo contrario, esperamos que estos posibles descensos sean una oportunidad para los compradores que buscan desarrollos positivos hacia 1.07 - 1.08.