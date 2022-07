EURUSD 1:1 ¿Y, ahora qué?

Hasta 108 sube el dólar a nivel internacional, el que enfrentado a la canasta de 7 monedas muestra una perspectiva favorable que lo debiese conducir hasta 115 de acuerdo a la proyección técnica que nos permite indicar el patrón lateral que dibujó el billete verde desde 2015 a la fecha.

El mercado se mantiene expectante a un nuevo reporte de precios este miércoles, los que luego de comentarios de miembros FOMC se continúan revisando al alza y aumentando la preocupación de los operadores frente a una recesión conducida por una política monetaria restrictiva que podría volver a elevar su tasa de interés en 75ptos básicos este próximo 27 de julio.

La superioridad del dólar lleva al EURUSD a cotizar hasta la paridad 1:1 esta mañana, situación que se permite a su vez luego de conocer una profundización en los datos negativos que Alemania presentó esta mañana. El índice ZEW de confianza inversora se contrae hasta -53.8ptos por debajo de los -28.0 que señalaba el mes previo, no obstante, en la Zona Euro este mismo indicador señala una importante expansión hasta 51.1 por sobre los -28.0 antes indicados. El ministro de finanzas de Alemania reconoció esta semana lo expuesta que se encuentra la economía al conflicto entre Rusia y Ucrania, situación que podría provocar un constante incremento en los precios si esta situación no cesa en el corto/mediano plazo y con ello conducir a la economía germana hasta una profunda recesión.

El cruce USDCLP arranca este martes cotizando por sobre los míticos $1.000 pesos por dólar extendiendo y cosechando mayores ganancias en un escenario imparable para el dólar a nivel internacional, el que luego de conocer la confianza que aún sostienen algunos miembros del FOMC en torno a la economía americana, se permiten revisar alzas de hasta 75ptos básicos este próximo 27 de julio, instancia en que la FED decidirá su tasa de política monetaria. Los nuevos mínimos anuales que registra el cobre con una caída por debajo del 2% profundizan el escenario negativo del metal rojo ante las señales de desaceleración mundial y menor demanda proyectada, no obstante, comienzan a surgir ciertas voces que indican una moderación en la inflación, motivo de respuesta ante la caída exacerbada que presentan las materias primas de manera transversal.

El mercado espera impaciente la divulgación de los precios en Estados Unidos durante el último mes, dato que parece no presentar moderación alguna contrastando con las expectativas iniciales del ente rector, mientras que en Chile una nueva alza de tasas no sería suficiente para contra restar la depreciación de la moneda local.

La superación de los $1.000 pesos abre las puertas de par en par a extensiones mayores, las que técnicamente podrían apuntar hasta los $1.158 pesos de cara a los próximos 2 a 3 trimestres.

Las materias primas vuelven a teñirse de rojo este martes reaccionando ante el pesimismo del mercado; las señales de recesión mundial y con ello la menor demanda de materias primas parecen socavar en la cotización de estas, no obstante, en el corto plazo no todo esta dicho. Este jueves por la noche, inicio de sesión de viernes en Asia, conoceremos un nuevo reporte de PIB en China que nos entregará una mayor claridad a corto plazo del rendimiento y recuperación de su economía luego de la persistencia de la pandemia y medidas restrictivas aplicadas a la población durante el 1er y parte del 2do trimestre del año.

Gráfico 1W - ECH



Ante los fundamentos positivos que muestran las acciones en Chile y el alto valor del dólar a nivel internacional y local, la perspectiva es favorable para el ETF $ECH, el que entorno a mínimos conduce una relación de riesgo y retorno favorable.