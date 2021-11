¿Europa en confinamiento total?

Noviembre 24, 2021 04:55

Las noticias positivas se acaban; luego de conocer un alentador dato de PMI en Europa, esta mañana hemos vuelto a conocer noticias negativas relacionadas a la economía alemana, la que experimenta una contracción en su IFO de confianza empresarial correspondiente al mes de noviembre hasta 96.5 puntos, por debajo de los 97.7 que registraba el mes previo. Esto vuelve a generar un sentimiento negativo sobre la renta variable en el viejo continente, promediando caídas en torno a un -0.3% a mitad de jornada mientras que los índices en Asia cerraban en misma línea con descensos generalizados los que promediaron -1.58% en el Nikkei 225 de Japón.

Luego de jornadas de especulación ante la posible liberación de reservas estratégicas de petróleo, la administración Biden decidió hacer uso de este mecanismo para así controlar los precios artificialmente y limitar la excesiva carga que están produciendo sobre el valor final de los bienes de consumo. Esta medida, que por última vez fue adoptada por la administración Obama para contra restar el efecto negativo que tenían los precios del crudo por sobre la recuperación económica que se llevaba a cabo tras la crisis subprime; en esta oportunidad ha tenido un efecto contrario durante las últimas horas, que a diferencia de las últimas intervenciones, el precio del petróleo caía hasta en un 50% de su valor.

Si quieres abrir una cuenta demo gratuita con Admirals, solo tienes que pinchar en el siguiente botón y seguir las instrucciones:





El avance del COVID19 en Alemania y Europa en general, ha llevado a considerar a las autoridades el cierre total de la economía nuevamente o ciertamente restringir agresivamente las libertades de la población, en cuanto a movilidad, producto de la amenaza que provoca una nueva ola de contagios. Esto también se ha traducido en la obligatoriedad de la vacuna para poder volver a realizar las practicas diarias de la población sin contra tiempos y que las reaperturas se consideren una constante.

Durante la jornada conoceremos el PIB preliminar correspondiente al 3er trimestre en Estados Unidos, del que se espera una ligera expansión respecto al dato preliminar previo, el que ya señala una fuerte contracción respecto al 6% de crecimiento durante el 2do trimestre del presente año. El dólar continúa cosechando ganancias previa apertura de Wall Street, mientras las acciones no consiguen llegar hasta la franja de máximos manifestando cierta pérdida de fuerza que podría prontamente indicar contracciones como parecen anticipar sus osciladores técnicos.

Este viernes se llevará a cabo un nuevo "Black Friday", del que no se tienen grandes expectativas debido al contexto.



Gráfico 1W - AMZN



Los rechazos que comienzan a mostrar las acciones de Amazon a la franja de máximos históricos parecen ir en línea con las bajas expectativas que se tienen para este "Black Friday" así como del inicio de normalización monetaria que indica una menor liquidez y apetito por riesgo sobre los mercados de manera intrínseca.

Técnicamente el desarrollo bajista esta acompañado por una importante divergencia que señala su RSI junto a posibles máximos de igual valor que estarían indicando un posible doble techo. No obstante, no podemos dejar de considerar que la tendencia continúa siendo positiva y las probabilidades en este caso por seguir revisando nuevos máximos por el minuto, son mayores.

Ademas, en nuestra plataforma Metatrader SupremeEdition podrás ver todos los instrumentos y funciones que tenemos para nuestros clientes ¿Qué esperas para llevar tus inversiones al siguiente nivel? Dale click a la imagen y descubre tu nueva plataforma de inversiones: