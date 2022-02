El DÓLAR vuelve a perder terreno

El dólar vuelve a perder terreno esta mañana frente a sus rivales, esto luego que la confianza del mercado por conocer un alza de tasas en marzo más agresiva tiendan a esfumarse debido a las menores proyecciones de dinamismo para la 1era economía del mundo teniendo en cuenta la última decisión de política monetaria mientras que la inflación persiste y se considera un avance mayor durante el 1er cuarto del año en curso. Bajo el mismo argumento las acciones de Wall Street recuperan en 50% la caída que mostraba durante el mes de enero, mes que tiende a cerrar con una caída de un 3% sobre la renta variable ante el temor de una política más estricta, sin considerar un avance mayor por sobre los 4.600 puntos en el corto plazo permitiendo tener como referencia una franja de lateralidad por sobre los mínimos alcanzados durante el mes enero, en torno a 4.200.

La Reserva Federal de Australia decidió recientemente dejar sin cambios su tasa de política monetaria en mínimos históricos, no obstante, se indica el término del programa de compra de bonos por 275.000 millones de dólares australianos, en línea con las expectativas del mercado, pero indicando una cautela necesaria ante la paciencia que aportará el ente rector para llevar a cabo una restricción mayor en su oferta monetaria durante el 2022. No se esperan alzas de tasas al menos durante los primeros 2 trimestres del año. El cruce aprovecha la debilidad que indica el dólar a nivel internacional y digiriendo un avance en la normalización monetaria de Australia, muy común para la época a lo largo del mundo. No olvidemos que esta semana el BoE y el BCE volverán a decidir su tasa de referencia, la que podría volverse más estricta en el caso de Reino Unido de acuerdo al sentimiento y especulación de los operadores en el corto plazo.

El petróleo y los commodities vuelven a presentar rangos de volatilidad acotados luego de la calma que imprimía el presidente de la FED de Kansas, Esther George, al considerar un sesgo menos agresivo sobre la política del ente rector durante la reunión de marzo, sumándose a los comentarios de Mary Daly de San Francisco, quien advirtió su preocupación y repercusiones negativas ante llevar a cabo una política exagerada.

El petróleo WTI cotiza por debajo de los $89 dólares el barril a la espera de conocer una mayor definición de los miembros OPEP+ durante el 2do mes del año, luego de revisar caídas ante las expectativas de aumento de inventarios en Estados Unidos, pero prontamente siendo contra restado producto de las posibilidad de aumentar de manera acotada la producción y reportes de crecimiento+demanda experimentan un sostén para el crudo. La tendencia sigue siendo alcista para las materias primas, no obstante, el delicado escenario que se pueda mostrar durante este primer trimestre pueden tornar negativa las expectativas que tienden a ser elevadas para los primeros meses de 2022.

El aumento en el apetito por riesgo condiciona la evolución de los pares relacionados al dólar, y luego de las señales entregadas por miembros FED, el mercado podría inclinarse por un alza de tasas menos agresiva, siempre y cuando la inflación persista durante los próximos 60 días y el dinamismo se muestre menos robusto durante el 1er trimestre. La figura técnica que se sugiere para el cruce tiende a mostrar un cambio de tendencia importante, la que podría tener como objetivo la franja comprendida en torno a 111 yenes por dólar.

