El APETITO por riesgo arrasa con DÓLAR

Octubre 19, 2021 05:37

Nuevamente la jornada se ve marcada por el apetito por riesgo, uno que aparentemente ha vuelto renovado tras conocer un panorama inflacionario más moderado a diferencia del ritmo que conseguía mostrar meses previos, el que sin dudas no deja de presentar incertidumbre a futuro, esto si revisamos el comportamiento del precio de las materias primas y la crisis energética que parece agravarse de cara a iniciar el periodo invernal en el hemisferio norte. La situación a corto plazo parece volverse algo más compleja, esto luego de jornadas en las que el mercado confió en el aumento sobre la producción de Gas Natural en Rusia, lo que ante la escasez se transformaba en un alivio permitiéndole apartarse de máximos de multiaños a uno de los commodities que ha estado bajo la mirada de todos las últimas semanas; no obstante, Rusia a fin de cuentas ha decidido no aumentar la cantidad de suministros de Gas Natural, volviendo a señalar un escenario alcista para la materia prima tras una jornada de descensos que parecía señalar la calma entre los operadores. Difícilmente Rusia a corto plazo se disponga luego de esto a colaborar con la cantidad de suministros aportados a Europa, ya que estaría buscando reactivar la exportación a través de uno de sus más importantes gaseoductos, el que le permite inyectar directamente hacia Alemania por el mar Báltico.

Hoy las criptomonedas están de fiesta; hoy es el lanzamiento oficial del ProShares BITCOIN Strategy ETF (BIOT) en el NYSE, lo que permitirá entregar mayor liquidez a los futuros sobre BITCOIN, contemplando la posibilidad de un 2do ETF a corto plazo que permita una mayor diversificación y exposición. Esto como ya hemos visto, ha ocasionado un importante aumento en el apetito por riesgo sobre la criptomoneda reina, la que alcanza la franja de máximos históricos en torno a los $62.000 dólares durante las últimas jornadas, permitiendo vislumbrar avances mayores producto de este evento de mercado, el que ante la expectación podría incluso alcanzar los $168.000 de acuerdo al fundador de Fundstrat, Tom Lee, esto producto de la liquidez y confianza que le permite a la criptomoneda reina a favor de nuevos inversionistas más conservadores que no quieren perderse la fiesta.

Si quieres abrir una cuenta demo gratuita con Admirals, solo tienes que pinchar en el siguiente botón y seguir las instrucciones:





El DÓLAR continúa perdiendo terreno en el mercado de divisas, esto posiblemente ocasionado por las débiles referencias macroeconómicas conocidas recientemente, las que señalan un paupérrimo escenario para la producción de acuerdo a las referencias conocidas la jornada de ayer. El EURO se permite avanzar por sobre 1.1650 durante los últimos minutos, buscando desarrollar por completo la figura técnica comentada la jornada de ayer a través de nuestro canal de TELEGRAM.



Gráfico 4H - EURUSD



A pesar de la debilidad que señalaba el petróleo la jornada de ayer con una alta probabilidad a corto plazo de seguir evidenciando un escenario de contracción, este al igual que el resto de las materias primas producto de las crisis energética, vuelve a experimentar alzas y alcanza la franja de máximos que no había logrado desde 2014 a la fecha, instancia que nos permite volver a señalar que el tono alcista no se ha perdido y la probabilidad de seguir cosechando ganancias podría llevarlo hasta los $85USD en el mediano plazo.

Gráfico 1D - USDCLP



El tipo de cambio arranca la jornada con nuevos descensos para el billete verde en línea con su comportamiento a nivel internacional, situación que le permite a las monedas más riesgosas, como las latinoamericanas, revisar un escenario más favorable a corto plazo, el que particularmente para el peso chileno se permite evidenciar con mayor fuerza luego de la reciente restricción monetaria que implementaría el Banco Central de Chile durante este mes de octubre. Si bien el cruce parece señalar un escenario de corto a mediano plazo más favorable para la moneda local, no debemos de olvidar que aún falta por conocer el desarrollo de noticias como la acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera, el retiro de un 4to 10% de fondos previsionales, las elecciones presidenciales así como el desarrollo de la convención constituyente, lo que se suma al incierto panorama internacional, el que espera atento el inicio de normalización monetaria en Estados Unidos y un clima incierto para las materias primas y las consecuencias que puedan significar las recientes alzas que experimentan producto de la crisis energética por la que atraviesa el hemisferio norte, y que prontamente podría evidenciarse al sur del mundo.

De acuerdo con el impulso bajista que experimenta en su apertura, esperamos que este continúe y busque soporte inmediato en torno a $810/809 pesos por dólar o bien en mínimos mensuales.

Ademas, en nuestra plataforma Metatrader SupremeEdition podrás ver todos los instrumentos y funciones que tenemos para nuestros clientes ¿Qué esperas para llevar tus inversiones al siguiente nivel? Dale click a la imagen y descubre tu nueva plataforma de inversiones: