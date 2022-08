DÓLAR vuelve a subir ¿Es momento de comprar?

Agosto 12, 2022 05:13

Wall Street parece considerar un hecho que la inflación habría alcanzado su máximo durante el mes de junio al registrar un 9.1% en dicho mes, lo que estaría haciendo que los traders comiencen a buscar activos de crecimiento en los cuales puedan invertir luego de revisar un aumento en los volúmenes transados por casi 7.100 millones de dólares durante la 1era mitad de semana, lo que parece indicar que los temores en cuanto a una mayor inflación parecen remitir y con ello el apetito por riesgo aumentar. No obstante, las señales que presentan los índices en la 1era economía del mundo aún señalan un escenario extremadamente bajista, teniendo en cuenta que la recesión técnica que enfrenta la economía americana es un hecho del cual no se puede escapar.

Hoy las acciones de Estados Unidos vuelven a teñirse de verde y continúan con menor grado el avance presentado durante las últimas sesiones, no obstante, las dudas entre los compradores persisten y con ello la posibilidad de ver reversiones importantes.

El dólar index recupera terreno frente a sus rivales tras una semana negativa producto de la disminución y moderación de inflación que conocíamos esta semana; el billete verde había actuado como refugio seguro durante los últimos meses luego de considerar un extremo avance de los precios al consumidor y con ello un proceso restrictivo agresivo que llevaría a cabo la FED de Estados Unidos. Bajo este último punto los miembros del ente rector son enfáticos en indicar que las alzas en la tasa de referencia continuarán y que estás aún contemplarían un alza de 75ptos durante la próxima reunión de septiembre.

Las materias primas vuelven a experimentar retrocesos en línea con el desempeño de recuperación que muestra el dólar; el petróleo cotiza cercano a los $93 dólares respondiendo a la tendencia bajista que dibuja desde junio a la fecha así como a la resistencia inmediata que desafiaba vulnerar en torno a $94/95 dólares. El cobre en tu intento por conseguir los $4dólares la libra falla y retrocede hasta $3.6 dólares esta mañana. Los datos en China no han sido los más auspiciosos para el sector, los que a pesar de reaccionar de manera positiva a la moderación en los precios de Estados Unidos, no logran consolidar un avance mayor durante las últimas jornadas.

Gráfico 1D - USDCLP



Caída de $35 pesos debe enfrentar el cruce durante la última semana de cotización alcanzando niveles de soporte de largo plazo que podrían ser significativos si se logran rebotes durante las próximas sesiones que los lleven de regreso por sobre los $905 pesos por dólar, lo que incentivaría la confianza entre los compradores que se aprestan a conocer el desenlace político este próximo 4 de septiembre (plebiscito de salida por una nueva constitución). A partir de los niveles actuales comenzamos a ser compradores en el par.