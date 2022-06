DÓLAR NUEVOS MÁXIMOS HISTÓRICOS

Junio 24, 2022 04:04

Los futuros en el mundo vuelven a teñirse de verde a pesar de los amplios temores de recesión confirmados por el presidente FED, Jerome Powell, en su última comparecencia frente al congreso de Estados Unidos; los índices en Asia cerraban en positivo continuando con el impulso logrado a partir de la 2da mitad de la semana expectantes a conocer detalles de la inflación en Japón, dato que vuelve a superar el objetivo del Banco Central de Japón, el BoJ por sus siglas en inglés, registrando un incremento hasta 2.5% anualizado.

Los mercados ante la escasez de datos en Estados Unidos se han vuelto mucho más atentos a la evolución de la economía asiática y europea, las que entregan señales mixtas pero conciliadoras para conocer restricciones en la política monetaria, haciendo énfasis en la necesidad de llevar a cabo prontas alzas en la tasa de interés europea debido al incremento que continúan experimentando los precios.

El evento más importante de la semana para Europa ha decepcionado al mercado al presentar una contracción; el índice IFO de confianza empresarial Alemana correspondiente al mes de junio registró 92.3 puntos por debajo de los 93 que señalaba durante el 5to mes del año. A pesar de esto el EURO mantiene un tono positivo durante la jornada previa apertura de Wall Street señalando posibles mayores avances que podrían consolidarse por sobre 1.0580.

Los fuertes e importantes descensos que dejaban los commodities durante la semana marcan la pauta para el cierre del presente mes; el cobre a pesar de caer por debajo de los $4 dólares la libra, se mantendrá atento las próximas jornadas a la evolución de las cifras macroeconómicas en Asia y las expectativas de demanda mundial, así como de la situación política en Chile, que hasta el medio día de este jueves mantenía paralizadas las faenas de una de las más grandes extractoras de cobre a nivel mundial. La mesa de trabajo permitió que esta situación se revirtiera prontamente y los trabajos volviesen a su funcionamiento.

El petróleo en tanto busca recuperar terreno desde la línea de tendencia alcista que señala desde enero/2022 tras la debilidad que vuelve a presentar el dólar a nivel internacional arrastrado por las palabras del presidente FED y su compromiso por combatir la inflación a través de mayores alzas en los créditos.

El "Stress Test" realizado por Estados Unidos permite obtener cuentas alegres en Europa, esto luego que sus bancos lograran pasar con éxito las mediciones de liquidez y solvencia ante situaciones delicadas que pudiese enfrentar la economía del viejo continente y mundial. Esto ha elevado el apetito por riesgo, el que podría considerar un aumento en el valor de los papeles que vienen mostrando un sesgo negativo en el último tiempo.

El cruce USDCLP vuelve a registrar nuevos máximos históricos este jueves condicionado por la caída en el precio del cobre como de la incertidumbre económica mundial y política local. Hoy el mercado parece buscar mayores avances en una condición que nos gusta denominar "pago por ver", esto luego que el ente rector local indicara que el comportamiento del tipo de cambio no se aleja de los fundamentos actuales, motivo por el cual el Banco Central no se veía en la obligación inmediata de llevar a cabo intervenciones cambiarias. Es por esto que es muy probable que el mercado busque conocer el rango de tolerancia del ente rector, apresurando los precios hacia nuevos máximos. Es por ello que no descartamos nuevos y mayores avances, permitiéndonos considerar un nuevo objetivo técnico en torno a $964 pesos.

Durante la jornada americana conoceremos las expectativas y confianza tanto del consumidor, inflación y de condiciones actuales de la Universidad de Michigan, dato que podría o no otorgar confianza a los mercados en esta semana de recuperación que parecen señalar.

Gráfico 1D - USDCLP