DÓLAR ¿En caída libre?

Octubre 14, 2021 05:20

La debilidad para el dólar persiste luego de conocer las actas del FOMC publicadas la tarde de ayer, las que insisten en el inicio de un proceso de normalización monetaria antes de finalizar el año contemplando su puesta en marcha a mediados de noviembre o diciembre, fechas que corresponden a las últimas reuniones de política monetaria que sostendrán los encargados de esta en Estados Unidos. Todo parece apuntar a un retiro de estímulo graduales y una mantención de la tasa de interés baja al menos por los siguientes 2 años, sin descontar ligeras restricciones que pueda implementar el ente rector para controlar los efectos nocivos que produce la inflación, la que a ojos de lo encargados de la política monetaria, parece aún presentar riesgos al alza y sostener niveles elevados por más del tiempo estimado inicialmente. La reducción mensual estimada podría alcanzar los $10 mil millones de dólares en bonos del Tesoro y $5 mil millones en MBS, de los que actualmente se adquieren $80 y $40 mil millones respectivamente.

El tipo de cambio local, USDCLP, arranca la jornada con importantes descensos, esto luego de revisar una nueva medida restrictiva implementada por el Banco Central, mediante la sorpresiva e histórica alza en su tasa de referencia por 1.25 puntos porcentuales, utilizando como argumento la inflación producto de las excesivas ayudas fiscales y expectativas por un 4to retiro de fondos previsionales, el comportamiento volátil del dólar y el deterioro financiero señalado el último tiempo así como para lo que resta de año, y enfrentar un próximo periodo con menores perspectivas de crecimiento. Esto vuelve a condicionar un escenario favorable para la moneda local, la que podría buscar mayores ganancias durante lo que resta de semana, no obstante, con posibles techos importantes que cuarten la intención de prosperar en el mediano plazo, teniendo en cuenta el adverso escenario político/económico que enfrenta el país y los desenlaces de cara a finalizar este 2021. Si bien el cobre se permite seguir desarrollando un escenario optimista por 2da jornada consecutiva, no debemos dejar de considerar la disminución en los inventarios LME desde 240k tons a 195k producto de los cuellos de botella que enfrentan las salas de fundición en China, elevando así los precios del metal en línea con el sentimiento transversal del mercado, permitiendo que el aluminio se posicione como un reemplazo en esta época y se considere una baja relación aluminio/cobre, la que se encuentra en sus mínimos históricos, por lo que esta alza sobre el valor del metal rojo, puede no ser un aliciente favorable para el peso chileno a corto/mediano plazo.

Esperamos que el tono continúe siendo negativo en el corto plazo y establezca con claridad una zona de soporte para el último periodo del año, el que podría ubicarse en torno a $803 y $795 pesos por dólar.

El petróleo vuelve por sobre los $80 dólares el barril, el que ha estado condicionado por las excesivas impresiones en torno a la demanda, una que podría caer abruptamente al revisar nuevas debilidades sobre la economía China como principal consumidor. A pesar de revisar un escenario un poco más favorable en su balanza comercial, la inflación en China no da tregua, esto luego de señalar una nueva alza en los costes de producción anual durante el mes de septiembre hasta 10.7% por sobre el 9.5% revisado el mes anterior. Los costes vuelven a experimentar avances, los precios se mantienen inamovibles durante los últimos meses, entendiendo que este aumento parece no traspasarse al precio final y asumiendo estos por las compañías, pudiendo afectar sus márgenes dentro de pronto y generar un efecto nocivo en su rendimiento, aparentemente confiando en la transitoriedad de la situación.

A pesar de lo antes señalado, las expectativas siguen al alza en los precios del petróleo, esto luego de conocer comentarios del presidente Ruso, Vladimir Putin, quien ve un precio en torno a los $100USD.

Hoy el mercado se mantiene pendiente a los datos de nuevas solicitudes de subsidio por desempleo como cada semana y los costes de producción, de los que se esperan nuevas alzas en su revisión anualizada.

Gráfico 4H - WTI



Posible reversión de corto plazo de acuerdo a señales técnicas.

- Divergencia en su RSI

- Posible doble techo

Argumentos suficientes para considerar posibles estrategias de venta a partir de la zona de máximos que dibuja.

