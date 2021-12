Diciembre ya llegó, al igual que la preocupación...

Diciembre 01, 2021 04:55

Los futuros en Wall Street amanecen en positivo marcando un rebote en mínimos señalados el pasado viernes intentando indicar que por el minuto no existen muchos motivos por los cuales las acciones deban seguir sufriendo y anticipando un escenario mayormente adverso para la salud de la población y la economía mundial producto de la nueva variante descubierta, la que se transmite aceleradamente por el mundo, luego de identificar 2 casos en Brasil la tarde de ayer.

Los mercados arrancan un nuevo mes, el último del año, el que estará marcado por la evolución y descubrimientos que se hagan en torno a la pandemia, resultados macroeconómicos, pero por sobre todo por la reunión FED que se llevará a cabo a mediados de mes, de la que se espera un sesgo más agresivo en cuanto al ritmo que lleva al retirar los estímulos que consideran la compra de bonos del Tesoro de Estados Unidos y MBS. La incertidumbre y la cautela podría ser el camino a adoptar por las principales instituciones, esto luego de las palabras del presidente FED, Jerome Powell, quien indicara la alta probabilidad de llevar a cabo un aumento en el "tapering" que se dio inicio durante el mes de noviembre. Esto ha provocado una desaceleración en el ritmo de compras sobre el dólar, consolidando lo hecho durante el mes de octubre/noviembre ante las expectativas de conocer un alza de tasas durante la primera mitad de 2022, a diferencia de lo señalado por el ente rector, el que espera de acuerdo a los "dot plot" elevar su tasa de interés a fines del próximo año.

Como señalábamos previamente, la cautela será nuestra gran aliada este cierre de año, esto luego de conocer un cúmulo de preocupaciones durante la 2da mitad del año. La crisis energética, la que aún arrastra problemas para las distintas economías, los cuellos de botella, la escasez de stock en los productos, la inflación, la nueva variante, la inflación. Argumentos son variados y suficientes para hacer temer a los principales mercados, los que parecen dejar de revestir confianza ante la posibilidad de comprar mínimos como fuese hace un par de meses atrás, hoy comprar acciones parece ser un poco más riesgoso que antes.

El rebote que presentan los mercados permiten que las materias primas lo hagan también, los que se mantienen al alza luego de revisar un incremento ligero en las fabricas del viejo continente permitiendo así anticipar aires de recuperación, sin embargo, la inflación continúa siendo un problema para la economía Europea, la que no reconoce el problema e insiste con una transitoriedad en los elevados precios que presenta su economía.

El tipo de cambio local USDCLP arranca la jornada arrastrado por la confianza que vuelve a mostrar el mercado al no tener nuevos antecedentes que indiquen una mayor preocupación para la salud de la población debido a la nueva variante recientemente descubierta. Los reportes macroeconómicos, así como la preocupación que vuelve a señalar la FED en torno a su economía, principalmente la inflación, la que progresivamente van reconociendo como una condición de mediano/largo plazo y, no transitoria como se insistía durante los últimos 12 meses, parecen indicar un escenario mas favorable para el peso chileno, el que sigue muy de cerca la evolución de la 2da vuelta presidencial, la convención constituyente y la discusión por un 4to retiro de fondos previsionales, la que prontamente pasará nuevamente a discusión a la cámara del Senado, en donde se discutirá/votará punto por punto, para así no entorpecer y desechar el proyecto que fuese aprobado íntegramente en la cámara de Diputados.

La incertidumbre continuará siendo una constante de cara al cierre de año, por lo que la presión a favor del billete americano podría prevalecer, no obstante, la señal de ver valores cercanos a $800 aumentan en la medida que la incertidumbre en torno a la variante ómicron disminuye.



Gráfico 1D - USDCLP



Referencias técnicas a tener en consideración para el cruce, el que altamente condicionado por la incertidumbre busca esta semana nuevos máximos anuales.

Resultado Portfolio Admiral Markets LATAM Noviembre/2021



Para más información, contáctate con nosotros para evaluar tu operativa y generar mejoras durante el mes de diciembre. Contacto: latam@admiralmarkets.com