Día FED ¿Compramos en Wall Street?

Enero 26, 2022 05:05

Hoy la FED decide una vez más su tasa de política monetaria, reunión que parece centrarse en la instancia de fines del 1er trimestre del año en donde las probabilidades apuntan a un alza cercana a un 90% que se traduciría en una restricción de 25 puntos básicos. Sin duda el mercado sigue muy de cerca la evolución de la inflación como justificativo para llevar a cabo un cambio en su hoja de ruta, sin embargo, no se puede dejar de lado el desempeño del sector empleo, el que se ubica por debajo de un 4% hasta niveles pre pandémicos y con una importante recuperación durante los últimos 3-4 meses. Wall Street descuenta lo que podría ser un escenario positivo en el corto plazo al reconocer la evolución de la economía americana y la recuperación que podría presentar el dinamismo al cierre del año 2021 con una tasa de crecimiento sobre el 5% a diferencia del 2.3% registrado durante el 3er trimestre del año recién pasado.

Hoy Jerome Powell tiene la difícil misión de tranquilizar a los mercados, los que pierden en torno a un 5-7% en el inicio de este 2022, mientras que al mismo tiempo debe ser precavido y responder ante el escenario macroeconómico que se desprende de la primera economía del mundo al día de hoy y el ritmo que pueda adoptar durante los próximos 11 meses.

La jornada de ayer conocíamos la confianza del consumidor The Conference Board, la que supera expectativas pero no logra recuperar el tono alcista que mostraba durante los últimos trimestres de 2021 esto mientras los precios de viviendas continúan aumentando a un ritmo de un 18% en su registro a 12 meses, indicando que los precios en términos generales podrían mantenerse elevados durante el inicio de este año si no existen cambios importantes en la oferta monetaria disponible al día de hoy.

La renta variable vuelve a experimentar un rebote transversal en sus distintos sectores, esto a pesar del menor desempeño que mostraba el sector tecnológico el día de ayer producto del reporte trimestral de sus ingresos, los que parecen seguir presentando márgenes menos favorables pero destacando que han logrado sortear los cuellos de botella que se evidenciaban como un problema durante el 3er trimestre del año recién pasado.

Las materias primas continúan escalando intentando dar pistas ante un escenario de alta inflación. Al menos así lo podemos interpretar de acuerdo a los últimos antecedentes conocidos, obligando a los inversionistas a buscar refugio ante una proyección de una alta inflación y asignando un porcentaje importante en sus carteras de largo plazo.

Gráfico 1D - SP500



El rebote no se hace esperar antes de la conferencia de prensa FED. Bien hoy no debiésemos conocer sorpresas en torno a la tasa de referencia, sin embargo, el tono que añada el presidente Jerome Powell y proyecciones podrían tener un alto impacto en el mercado, sobre todo cuando resta un día para conocer el PIB preliminar correspondiente al 4to trimestre de 2021. Esperamos que el rebote sea de corto plazo y busque un primer rechazo en torno a 4.500 puntos.