BoE eleva su tasa a 1.75% (GBPUSD se desploma)

Agosto 04, 2022 04:36

Tras una primera mitad de semana agitada condicionada por la visita de Nancy Pelosi a Taiwan, actual presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, los mercados miraron con recelo las posibles repercusiones que pudiese llegar a adoptar China en el corto/mediano plazo ante tamaña falta de respeto como fue señalado por sus autoridades. Hoy los mercados ya se encuentran más tranquilos esperando conocer el reporte de empleo en Estados Unidos este viernes, sin antes conocer una señal anticipada que podría entregar una pista acerca de la evolución del sector como lo puede ser el ADP y las nuevas solicitudes de subsidio por desempleo. Este último dato ha venido mostrando aumentos consecutivos, lo que se evidencia en los promedios de las últimas 4 semanas que ya suben hasta 249mil. Es probable que los traders mantengan la calma de cara a dicho reporte.

No obstante, China ha lanzado 11 misiles cerca de Taiwan, lo que ha sido considerado como irracional. Es muy probable que esta medida sea un amedrentamiento para que así Taiwan conozca, in sitú, el poderío armamentista que presenta China, pero por sobre todo, que no tiene miedo de utilizarlo en el caso que se vuelva necesario. Por ahora, no consideramos que este conflicto deba escalar más allá de la persistencia en los misiles lanzados que podrían continuar durante lo que resta de semana.

Esta mañana el Banco Central de Inglaterra, BoE (por sus siglas en inglés), ha llevado a cabo una nueva restricción en su política monetaria, aumentando en 50ptos básicos la tasa de interés referencial, para que esta quede en 1.75%. La reacción de los mercados no ha sido la teóricamente esperada, ya que la libra se debilita frente a todos sus rivales señalando un escenario menos favorable de mediano plazo. La preocupación del mercado británico parece centrarse en la escalada que continúa experimentando la inflación, la que podría seguir aumentando de cara a los próximos reportes, obligando así al ente rector a llevar a cabo una política monetaria aún más restrictiva. El cruce GBPUSD vulnera la secuencia de mínimos que dibujaba desde mediados de julio, amenazando con experimentar un retroceso que lo lleve hasta los mínimos alcanzados el pasado mes, lo que podría significar una caída de casi 300pips.

El dólar a nivel internacional se mantiene sin grandes cambios este jueves atento a los reportes macroeconómicos; este miércoles tras conocer una serie de datos mixtos, el billete verde presentó intenciones por desarrollar nuevos impulsos alcistas, los que se vieron condicionados por la contracción en los PMI de servicios correspondientes al mes de junio. El dólar, como moneda refugio predilecta entre los inversionistas el último tiempo, se mantiene pendiente a la evolución del potencial conflicto China-EE.UU., la recesión técnica que enfrenta Estados Unidos y los próximos datos macroeconómicos.

El avance parece consolidarse para el cruce local USDCLP, el que luego de experimentar reiteradas jornadas negativas vuelve a ver cierres en verde condicionados por el escenario político internacional junto a los temores de recesión que se presentan en Estados Unidos; la apertura sin grandes cambios este jueves parece señalar la "calma" con la que los operadores ven el desarrollo del altercado entre China-EE.UU.-Taiwan, lo que afecta el mercado de bonos asiáticos durante la última semana señalando mayores desafíos económicos de cara al desenlace del presente año. La evolución de las materias primas, en particular el cobre, señala un menor optimismo a corto plazo ante las perspectivas de una menor demanda en el corto plazo. La condición favorable para el dólar, sin duda marca un precedente sobre el desempeño de los metales durante las últimas semanas.

El reporte de empleo vuelve a ser un atractivo para los mercados, luego de revisar un incremento en los promedios semanales de nuevas solicitudes de subsidio por desempleo, lo que podría señalar y validar las expectativas FED ante un incremento de 3.7% en la tasa de desocupación de cara al término de este año. Esperamos que el cruce continúe cotizando y consolidando valores por sobre $900, por lo que no descartamos avances en el corto plazo hacia $930.

La evolución se ha vuelto errática para el cruce, no obstante, a corto plazo (gráfico 4H) parece señalar mayor claridad en cuanto a su desplazamiento. El fortalecimiento del dólar y la pérdida de mínimos semanales en el petróleo, parecen señalar un escenario menos favorable para el "Loonie" (canadiense), lo que podría significar avances hacia 1.2910. Sin embargo, rupturas por debajo de 1.2785 podría expresar un descenso de al menos 100pips.