BITCOIN ¿En caída hacia $40.000?

Diciembre 14, 2021 04:58

Los distintos mercados debaten y esperan ansiosamente en torno a una nueva reunión de política monetaria que sostendrán los principales Bancos Centrales del Mundo; sin duda que la reunión FED es la que acapara el total de las miradas debido a los posibles cambios que puedan llegara inducir al finalizar este miércoles, dentro de los que se considera un aumento en el retiro de estímulos hasta el doble de los señalado durante la reunión de noviembre, monto que podría ascender hasta $30 billones de dólares, significando que al término del 1er trimestre de 2022 la economía americana no tendría un incentivo económico mayor a una tasa de interés baja en simples palabras. No obstante, este periodo de tasas bajas podría prontamente cambiar, ya que las expectativas del mercado anticipan un escenario de mayor restricción monetaria permitiendo una holgura suficiente, de 3 trimestres, para que el ente rector continúe su proceso de normalización monetaria sin inconvenientes.



La variante ómicron aún causa dudas entre la comunidad científica. Al minuto se conoce que la sintomatología es leve, pero su transmisibilidad es alta, lo que se traduce en una acelerada dispersión en el mundo. Este efecto combinado comienza a ser considerado como datos favorables para la pandemia, debido a la creación de anticuerpos que puedan llegar a provocar otras variantes más agresivas, pudiendo llegar a ser el comienzo del fin de la pandemia por COVID19.

Las acciones en Wall Street vuelven a descender previa apertura tras un cierre negativo este día lunes, el que ha estado condicionado por la agresividad que pueda adoptar la FED en su tono junto a la preocupación por la desaceleración que presenta la economía durante el 3er y posiblemente 4to trimestre. El tono que imprima el ente rector será importante para considerar escenarios de corto/mediano plazo para las acciones del mundo. El SP500 se encuentra cotizando por debajo de máximos históricos al igual que el NASDAQ y Dow Jones, los que marcan divergencias importantes con orientación negativa, pudiendo significar una nueva posible extensión bajista.

El petróleo se encuentra cotizando aún en una franja de lateralidad a corto plazo pero muy sensible a los antecedentes y perspectivas de crecimiento para el 2022 de las economías desarrolladas. El escenario para el "oro negro" resulta favorable debido a las perspectivas que se tienen en torno a China, no obstante, esto no significa que un menor escenario de desarrollo para economías como la americana pueda traducirse en contracciones de corto plazo para el commoditie. Vulnerando el soporte en $71.25, el escenario a corto plazo se vuelve bajista.

El tipo de cambio USDCLP vuelve a experimentar jornadas de volatilidad y atento a las decisiones de política monetaria a corto plazo. Hoy el Banco Central de Chile podría elevar su tasa de interés como señalan las expectativas del mercado, significando una nueva restricciones monetaria para una economía que presenta cifras de inflación elevadas y una creciente incertidumbre producto de las elecciones presidenciales este próximo domingo 19 de diciembre. Muy probablemente la estrategia del ente rector busca limitar la liquidez reinante y coartar la especulación en torno a productos cambiarios y con esto disminuir la volatilidad que pueda desarrollarse durante las próximas jornadas. El banco central aprovecha una instancia de dinamismo importante y cifras que parecen indicar un proceso favorable para la economía local, mientras la economía China presenta un proceso expansivo que puede resultar beneficioso para las economías latinoamericanas en el mediano/largo plazo.



Gráfico 1D - BITCOIN



El descenso que experimenta la criptomoneda reina sugiere retrocesos mayores que podrían conducirlo hasta el soporte señalado en torno a $40.000USD. La caída en el apetito por riesgo así como la orientación negativa que muestran los índices en Estados Unidos parecen condicionar la suerte del bitcoin. Sin embargo, a corto plazo podríamos esperar rebotes que conduzcan testeos de resistencias y puntos de inflexión, para luego evidenciar un descenso mayor en el mediano plazo.