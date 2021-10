BITCOIN cae bajo $60.000

Octubre 27, 2021 05:01

Mixtos amanecen los mercados a la espera de conocer una nueva decisión de política monetaria del Banco Central Europeo este jueves, el que tiene la difícil tarea de considerar posibles acciones de corto plazo para contener el elevado ritmo que presentan los precios durante los últimos meses. Este es el mismo ente rector que hace aproximadamente un mes atrás señalaba nulos cambios en su programa de ayuda, hoy eleva el tono de la discusión luego de conocer un incremento en su último reporte de precios señalando gravemente los problemas ocasionados por la crisis energética que golpea al viejo continente durante la 2da mitad de año. Los cuellos de botella así como la escasez en las materias primas, han ocasionado un fuerte incremento en los costos de producción, los que ya comienzan a sugerir incremento en los precios finales afectando el bolsillo de los contribuyentes, esto de acuerdo a reportes de las mismas compañías que han anunciado el alza en el valor de sus productos tales como, Univeler y Volvo Group, este último afectado por la escases de semiconductores en la fabricación de vehículos.

A diferencia de jornadas previas, los reportes en Alemania no decepcionan; el índice GFK de clima de consumo correspondiente al mes de noviembre logra expandirse 0.9 puntos por sobre los -0.5 esperados, si bien es la menor cifra desde mayo que registraba 0.5puntos, permite generar un ambiente de recuperación psicológica en los mercados que han estado condicionados por decepcionantes datos durante el último mes, señalando un escenario mucho más adverso al indicado meses previos para el último trimestre del año. No obstante, no todo es alentador; el índice de precios de importación Alemán anualizado durante el mes de septiembre vuelve a expandirse hasta 17.7%, por sobre el 16.5% registrado previamente, permitiendo proyectar un efecto aún más negativo sobre la economía europea, la que como hemos mencionado anteriormente, deberá enfrentar una nueva reunión del BCE el día de mañana y resolver acerca de su política monetaria ultra expansiva que llevan a cabo al día de hoy al igual que todos los bancos centrales de las economías desarrolladas.

El BITCOIN vuelve por debajo de los $60.000 USD cayendo $2.000 dólares previa apertura de Wall Street; sin grandes referencias y una disminución transversal del apetito por riesgo, el que ha permitido a Wall Street conseguir nuevos máximos históricos durante esta semana, la criptomoneda reina al igual que el resto de las que componen el universo digital, retroceden cerca de un 10% en promedio, poniendo en duda si realmente lo necesario para que el BITCOIN logre nuevos máximos históricos y un alza hasta los $100.000USD depende de la confianza y aceptación que el mercado le pueda proveer. Técnicamente el retroceso puede alcanzar soporte en torno a $50mil dólares, máximos previos que lograba alcanzar antes del impulso que lo llevase hasta la franja de máximos en la que cotizaba durante las últimas sesiones.

Las materias primas ante la crisis energética, lo que combina un aumento en la demanda por periodos y la escasez de stock de cada uno de los commodities, vuelven a ocasionar fuertes descensos sobre el comportamiento del cobre en el mercado Europeo. Los descensos parecen encontrar respuesta en el aumento gradual de la oferta minera en contraste con la caída en el crecimiento de la economía China, principal consumidor de cobre a nivel mundial. Los valores del cobre podrían seguir sufriendo durante los próximos meses y precisamente durante 2022, esto luego de revisar un aumento en las proyecciones de stock en torno a 82.000 toneladas, muy por sobre el déficit considerado que alcanzaba las 100.000tons a mediados del presente año, cuando la confianza sobre la recuperación de la economía asiática era transversal y no presentaba dudas.

Para el USDCLP y en particular para el peso chileno estas no son buenas o alentadoras noticias. Chile como principal exportador de cobre refinado en un entorno de desaceleración y dependiente de la demanda mundial, es un balde de agua fría que podría socavar las expectativas que se tenían para el siguiente periodo fiscal. Hoy el cruce local cotiza en lo que aparenta ser un rango lateral, entre $795/800 pesos por dólar como soporte y $830 como resistencia más importante, la que puede ser considerada incluso entre $825/820. Ante la calma de los mercados por conocer un aparente rechazo del proyecto de ley que contempla un 4to retiro de fondos previsionales en la cámara del Senado, el que no cuenta con los votos necesarios, el peso chileno se permite recuperar parte del terreno que pierde desde mediados del 2do trimestre. Un rechazo de este proyecto podría traducirse en un efecto positivo para la moneda local, la que podría volver a cotizar por debajo de $800, o al menos tener argumentos para buscar en el mediano plazo lograr posicionarse por debajo de esta referencia técnica y psicológica importante, sin dejar de considerar la serie de eventos que a corto plazo pueden seguir condicionando la incertidumbre en el mercado nacional.

Gráfico 1D - TNote



La inflación continúa siendo el eje central en la discusión en los mercados al día de hoy; de aquello dan cuenta los bonos del Tesoro de Estados Unidos que marcan una secuencia negativa en sus precios que a su vez aumentan su rentabilidad. Técnicamente desarrollan un característico pullback hacia el soporte vulnerado previamente, el que puede funcionar como resistencia para seguir indicando descensos en su cotización como se señala en el gráfico adjunto. Es probable que los bonos descuenten un escenario de mayor inflación y complejidad para la economía americana.