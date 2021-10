APETITO POR RIESGO ¿Volvió para quedarse?

Octubre 15, 2021 05:40

Los temores en torno a la inflación parecen alivianar el camino para los mercados durante las últimas 24hrs, el que se permite recuperar avances en la renta variable conducido por un aumento en el apetito por riesgo, el mismo que obliga a retroceder al dólar frente a sus principales rivales previa entrega de las ventas minoristas, dato que se vuelve sensible luego de revisar un incremento en el ingreso promedio de los trabajadores durante el mes de septiembre hasta un 0.8%. Esto a su vez, le ha permitido a la FED declarar un sesgo menos agresivo en su retiro de estímulos que prepara para los meses de noviembre o diciembre, junto a señalar una menor probabilidad o dudas en torno a una posible alza de tasas durante el año 2022.

La crisis energética vuelve a complicar a los mercados, esta vez al unisono suben el carbón, el Gas Natural y el petróleo, siendo este último un participante por correlación en estas alzas, al buscar materias primas algo más baratas para cumplir con las demandas energéticas que las fabricas del mundo requieren. El petróleo, que logra registrar valores por sobre los $80 dólares el barril, parece comenzar a señalar un escenario alcista mayor y estructural, esto debido a la situación actual por la que atraviesa la economía mundial junto a la decisión y confianza de los miembros OPEP+ en torno a la demanda, lo que nos obliga a señalar valores en torno a los $85 dólares como objetivos a corto plazo, sin descartar avances hasta $90.

Las criptomonedas con el apoyo brindado por el presidente Ruso, Vladimir Putin, y la pronta aprobación de su ETF en Wall Street, se encaminan por alcanzar valores en torno a los $60mil dólares nuevamente producto de la confianza que se suma a altas sumas de liquidez que permitan una prosperidad en la cotización de este instrumento.

Gráfico 1D - DAX40 (ex DAX30)



El apetito por riesgo logra llegar hasta el viejo continente, imprimiendo confianza sobre el índice Alemán que recientemente ha incorporado a nuevas 10 compañías en su ponderación. La incipiente ruptura de máximos decrecientes puede señalar un avance mayor para el selectivo, sin embargo, nos llama la atención la secuencia decreciente que presenta el RSI durante el último tiempo, el que señala divergencias. No obstante, muchas veces esta condición puede estar indicando una acumulación de fuerza para seguir mostrando avances futuros, por lo que no descartamos que el apetito por riesgo permita seguir revisando nuevos y mayores avances.

