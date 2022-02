Alza de tasas ¿Cuántas podrían considerarse?

Febrero 11, 2022 06:15

La política monetaria parece volver más restrictiva en todo el mundo; la inflación no es tan solo un problema que aqueja a Estados Unidos, sino que Europa continúa presentando un alto registro sobre sus precios, así como en LATAM y en otras regiones. Hoy se debate entre los operadores la cantidad de veces que la FED podría subir su tasa de referencia al considerar un nuevo incremento en la inflación hasta 7.5%, lo que también podría significar un aumento mayor a lo contemplado, tal y como argumenta el miembro FED James Bullard, quien asegura que la tasa podría subir 50 puntos básicos en marzo para así llevar la cifra de referencia hasta un 1% de cara al mes de julio.

Los mercados parecen considerar esto como señales negativas en el corto y mediano plazo, no obstante, todo dependerá del discurso y posición que no entregue el ente rector americano durante la reunión de marzo, la que podría condicionar un desplome mayor de las acciones por debajo de los mínimos registrados durante el mes de enero. El dólar vuelve a recuperar terreno pero no tan solo por la posibilidad de conocer un alza de tasas FED, sino que por contrapartida la presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha indicado que la inflación no se lograría controlar con alzas sobre la tasa de interés, poniendo paños fríos al alto sentimiento especulativo que llevara al cruce EURUSD sobre 1.14 durante los últimos días de cotización. El tono se vuelve lateral para el cruce más transado a nivel mundial.

Los precios del petróleo vuelven a subir este viernes ante la mayor demanda del commoditie desde China luego de registrar un incremento en la producción desde Irán por cerca de 1 millón de bpd, cuestión que podría aumentar si logran un acuerdo nuclear con EE.UU. luego de que este último lo abandonara bajo la administración Trump.

Gráfico 1W - Nikkei



La alta probabilidad de conocer una restricción monetaria de los principales bancos centrales del mundo condiciona a la renta variable de manera transversal, abriendo las puertas a nuevos descensos que las acciones puedan experimentar en el corto/mediano plazo.