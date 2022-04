Volatilitas Menggerakkan Minyak Mentah dan Pasar Saham, USD Menguat

April 28, 2022 00:57

Volatilitas menggerakkan harga minyak mentah spot dan kinerja pasar saham global karena USD tetap kuat dalam perdagangan semalam.

Kekuatan USD menekan harga emas spot ke bawah. Saat emas terdenominasi dalam dolar AS, logam mulia itu masih relatif mahal dengan investor yang tampaknya berfokus pada USD sebagai aset safe haven yang lebih disukai.

Yang kemudian mendorong kekuatan USD adalah data Durable Goods Orders AS untuk bulan Maret. Angka utama sedikit lebih rendah dari perkirakan dengan pertumbuhan di 0.8 persen dibandingkan dengan ekspektasi sebesar 1 persen. Meskipun begitu, selisih tidak cukup besar bagi USD untuk kehilangan dukungan karena investor optimis atas kenaikan 1.1 persen di data Durable Goods Orders inti.

Harga minyak mentah spot mengarah ke atas di tengah kekhawatiran pasokan geopolitik yang muncul dari konflik di Ukraina. Laporan penggerak pasar dari Administrasi Informasi Energi (EIA) AS akan keluar hari ini dan harga minyak mentah spot bisa terpengaruh. Laporan Status Minyak Mingguan menunjukkan tingkat produksi, impor dan stok terbaru minyak mentah AS, yang membuatnya menjadi patokan utama di pasar minyak.

MetaTrader 5 adalah platform multi-aset #1 pilihan trader dan investor dari seluruh dunia. Unduh, instal, dan mulai trading sekarang!

Platform multi-aset utama dunia UNDUH MT5 GRATIS

Berita trading lainnya yang disoroti hari ini termasuk pidato dari Presiden ECB, Christine Lagarde dan Gubernur Bank of Canada, Macklem. ECB menghadapi lingkungan yang penuh tantangan inflasi dan keraguan atas ketahanan pemulihan ekonomi dari penurunan semasa COVID-19 yang terhambat oleh konflik di Ukraina. Pengetatan moneter diperkirakan akan dimulai di kuartal ketiga tetapi dengan EUR yang berada di bawah tekanan kuat dari menguatnya USD, ECB mungkin harus bergerak lebih cepat.

Dalam berita bank sentral lainnya, CAD dapat bergerak pada sinyal yang mengonfirmasi pembuat kebijakan moneter Kanada yang berniat untuk menaikkan pedoman suku bunga utama sebesar 0.5 persen pada rapat bulan Juni yang akan datang. Tingkat inflasi Kanada naik menjadi 6.7 persen di bulan Maret, yang merupakan level tertinggi dalam 30 tahun.

Dalam berita terkait investasi saham, Facebook akan merilis laporan pendapatan untuk kuartal pertama hari ini, bersamaan dengan perusahaan besar T-Mobile US Inc dan Amgen Inc. Ada peningkatan volatilitas di pasar saham karena investor masih tetap positif terhadap prospek laporan pendapatan kuartal kedua.

Klik di sini untuk melihat daftar lengkap peristiwa trading dalam Kalender Forex Admirals.

Investasi di berbagai instrumen top dunia Ribuan saham dan ETF ada di ujung jari Anda MULAI INVESTASI

Materi ini tidak mengandung dan tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat investasi, rekomendasi investasi, penawaran, atau ajakan untuk melakukan transaksi apa pun dalam instrumen keuangan. Harap dicatat bahwa analisis perdagangan seperti ini bukan merupakan indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja saat ini atau di masa depan, karena keadaan dapat berubah seiring berjalannya waktu. Sebelum membuat keputusan investasi apa pun, Anda harus mencari saran dari penasihat keuangan independen untuk memastikan bahwa Anda mengerti risikonya.