Dolar AS mencapai level tertinggi 10 bulan

Agustus 23, 2021 22:20

Minggu lalu dollar Amerika merupakan pemain yang menonjol dan mata uang cadangan dunia ini naik ke angka tertinggi sejak November 2020. Tren ini mencerminkan menit-menit pertemuan antara bankir-bankir Bank Sentral Amerika, dimana anggotanya membahas mengenai stimulus ekonomi dan program pembelian utang. Khususnya saat mengurangi laju kecepatannya dalam waktu dekat, yang mungkin mengejutkan investor dan membuat mereka lebih berhati-hati, yang juga tercermin dalam indeks saham.

USD

Di AS, data ekonomi menunjukkan pemulihan ekonomi dan pertumbuhan lebih lanjut, terutama di segmen pasar tenaga kerja. Penjualan ritel di bulan Juli tumbuh sebesar 15.8% tahun ke tahun dan mencerminkan keberlanjutan penguatan konsumer domestik dan ekspektasinya. Produksi industri di bulan juli sebesar 6.6% lebih besar dibandingkan waktu yang sama di tahun sebelumnya, sedangkan tingkat utilisasi sektor manufaktur naik menjadi 76.1% dan berada pada level tertinggi sejak 2020. Jumlah pengangguran diklaim turun dari 0.375 juta menjadi 0.348 juta pada minggu ini dan tercatat sebagai pandemik baru yang lemah, menunjukkan penguatan lebih lanjut di pasar tenaga kerja.

Penyebaran virus menunjukkan tanda-tanda melambat dan jumlah infeksi baru secara global masih cukup stabil, dengan rata-rata mingguan selama tujuh hari, berubah dari 647 menjadi 647 ribu per hari. Di Amerika Serikat, tren ini masih negatif, walaupun momentum pandemik telah mengalami penurunan dan jumlah kasus mingguan naik dari angka 129 ke angka 139 ribu per hari. Jumlah vaksin yang diberikan di negara itu meingkat dari 355 juta menjadi 361 juta, perubahan sebanyak 6 juta. Hal ini telah diumumkan secara resmi dan disarankan untuk menerima dosis tambahan vaksin jika penduduk divaksin dengan Pfizer atau Moderna. Secata keseluruhan di AS, jumlah orang yang telah divaksinasi dengan setidaknya satu dosis dari 59.4% menjadi 60.4% dari puplasi dan meningkat 1% selama seminggu. Di Lithuania, jumlah orang yang telah divaksinasi dengan setidaknya satu dosis meningkat dari 55.5% menjadi 57.5%, perbedaannya 2%. Di Inggris, jumlah infeksi naik kembali, dengan jumlah rata-rata infeksi meningkat dari 28 ribu menjadi 31 ribu, menunjukkan bahwa varian delta lebih resisten terhadap vaksin dan tingkat penularan yang tinggi, bahkan pada populasi yang telah divaksinasi.

Euro

Pasangan mata uang utama EUR/USD terdepresiasi secara signifikan selama sepekan, perdagangan dimulai di level 1.180, dan pada hari Jumat sempat jatuh ke 1.167, titik terendah selama 10 bulan terakhir. Data ekonomi di Benua Lama positif dan data awal menunjukkan bahwa ekonomi tumbuh sebesar 13.6% dari tahun ke tahun atau 2.0% dari kuartal ke kuartal di kuartal kedua. Indeks Harga Produsen Jerman menunjukkan adanya kenaikan tahunan sebesar 10.4%, tercepat dalam kurun waktu 45 tahun atau sejak 1975. hal ini menunjukkan adanya kekurangan barang dan bahan baku dalam rantai pasok, yang kemudian mendorong kenaikan harga secara signifikan dan dengan demikian memiliki dampak positif pda keseluruhan keranjang harga konsumen dan harganya dalam jangka panjang. Pasangan EUR/USD mengakhiri minggu dengan penurunan sebesar -9.8%.

JPY

Pasangan Asia paling penting USD/JPY tidak menunjukkan adanya tren yang kuat dan setelah memulai minggu dengan penurunan, kemudian naik, meskipun masih di bawah pergerakan rata-rata dalam 200 hari. Data termasuk awal pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua, yang datang pada 1.3% tahun ke tahun atau 0.3% kuartal ke kuartal. Pertumbuhan ekspor negara itu pada bulan juli adalah sebanyak 37% tahun ke tahun. Inflasi tahunan sebesar -0.3% pada bulan juli tetap negatif meskipun adanya sentimen kenaikan global. USD/JPY mengakhiri perdangan minggu ini dengan kenaikan 0.2%.

GBP

Pasangan Pound Inggris dan dollar AS adalah cermin mata uang cadangan global. Pasangan ini mulai perdagangan di level 1.387 dan jatuh di pada minggu tanpa adanya periode konsolidasi utama atau pemantulan, mengakhiri perdagangan pada 1.362. Data ekonomi termasuk data pasar tenaga kerja: jumlah pengangguran turun sebanyak 7.8 ribu, tingkat pengangguran turun menjadi 4.7% dan kenaikan upah dengan bonus setinggi-tingginya 8.8% tahun ke tahun. Inflasi sebanyak 2.0%, namun Indeks Harga Produsen menunjukkan kenaikan sebanyak 9.9%, yang kemungkinan akan terus menekan harga di periode mendatang. Penjualan ritel nasional sebanyak 2.4% lebih tinggi dari tahun sebelumnya. GBP/USD mengakhiri minggu dengan penurunan -1.8%.

Peristiwa Ekonomi

Minggu ini akan dimulai dengan data awal tentang indeks manager pembelian untuk sektor industri dan jasa dan penjualan rumah di AS. Data penjualan rumah baru dijadwalkan Selasa, sementara angka Durable orders akan dirilis pada hari Rabu. Tidak ada berita utama yang dijadwalkan di hari kamis, tapi simposium bank Sentral Jackson Hole akan dimulai dan berlangsung sampai hari Sabtu, dengan pidato dari para eksekutif bank yang dapat mempengaruhi pasar. pada hari Jumat, indeks pengeluaran pribadi AS akan dipantau, yang merupakan ukuran alternatif inflasi dari negara tersebut.

Berdasarkan data sentimen pasar Admiral Markets, 47% investor memiliki posisi panjang di EUR/USD (naik sebanyak 14 poin persentase dari minggu lalu). Di pasangan utama Asia USD/JPY, 49% investor memiliki posisi panjang panjang (turun -13 poin persentase). Di GBP/USD, 78% partisipan memperkirakan kenaikan (naik 42 poin persentase). Market daya tersebut diinterpretasikan sebagai indikator pelawan, sehingga EUR/USD dan USD/JPY cenderung dihargai dan GBP/USD terdepresiasi. Analisis data posisi harus dikombinasikan dengan poyeksi fundamental dan analisis teknikal.

