Agustus 26, 2023 02:37

Negara-negara Eropa Timur seperti Republik Ceko dan Polandia telah menyaksikan ekonominya menguat dalam beberapa tahun terakhir, dengan cepat mengadopsi standar Uni Eropa (EU). Republik Ceko belum bergabung dengan blok euro dan ia mempertahankan Koruna Ceko untuk mengubah kebijakan moneter sesuai keinginannya. Republik Ceko, hanya 3 dekade setelah berpisah dari Cekoslowakia, memiliki salah satu ekonomi paling kompetitif di UE, yang termasuk industri berat seperti jajaran pembuatan mobil dll.

Dalam blog ini, kami akan berbagi beberapa wawasan penting terkait trading Koruna Ceko dan ekonomi negara itu yang dapat membantu trader pemula membentuk opini tentang potensi mata uang itu di masa depan.

Outlook Ekonomi Ceko, Bank Nasional Ceko dan Koruna

Dalam Survei Ekonominya tahun 2023, Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) memrediksikan pertumbuhan PDB Ceko sebesar 0.1% tahun ini, sebelum rebound menjadi 2.4% di tahun 2024 karena ekonomi global kemungkinan pulih.

Laporan OECD ini lebih optimis dibandingkan dengan otoritas Ceko. Menteri Keuangan memprediksikan penurunan 0.5%, dan Bank Nasional Ceko (CNB) 0.3%. negara itu telah berada dalam resesi sejak pertengahan 2022. Laporan OECD menyatakan bahwa inflasi akan mencapai 13.0% tahun ini, sementara kementerian memperkirakan 10.4% dan prediksi CNB adalah 10.8%. Di tahun 2024, OECD memperkirakan inflasi akan turun menjadi 4.1%. OECD menyatakan bahwa Republik Ceko memiliki salah satu inflasi inti tertinggi di UE dan bahwa inflasi berbasis luas dan mengakar. Analisnya menyatakan bahwa inflasi hanya akan mendekati target 2% bank sentral pada akhir tahun 2024.

Bank Nasional Ceko atau Česká Národní Banka (CNB) didirikan tahun 1993 setelah pembubaran Cekoslowakia. Misi CNB adalah memelihara stabilitas harga, stabilitas keuangan dan melihat operasi sistem keuangan di Republik Ceko, mengeluarkan uang kertas dan koin, mengelola peredaran mata uang dan mengelola kliring antar bank, dan mengawasi entitas yang beroperasi di pasar keuangan.

Koruna Ceko (CZK) menggantikan Koruna Cekoslowakia pada tahun 1993 setelah pembubaran Cekoslowakia. Koruna merupakan salah satu dari delapan mata uang Uni Eropa. Meskipun ekonomi Ceko tampak cukup kuat untuk mengadopsi mata uang tunggal, tampaknya ada opisisi yang kuat terhadap langkah ini di Republik Ceko.

Trading Koruna Ceko: Kinerja Koruna

Seperti yang ditunjukkan grafik bulanan, Koruna Ceko memiliki banyak fluktuasi terhadap dolar AS sejak tahun 2019. Sesaat sebelum lockdown dimulai di Eropa (Maret 2020), satu dolar AS setara dengan CZK 24.8. Mata uang Ceko itu menguat mencapai terendah multi bulan di bulan Mei 2021, diperdagangkan di CZK 20.7 terhadap dolar AS.

Sumber: Admirals MetaTrader 5 - Grafik Bulanan USD CZK. Rentang waktu: 1 Mei 2019 – 24 Agustus 2023. Tanggal diambil: 24 Agustus 2023. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa depan.

Meskipun begitu, dolar mulai kembali naik terhadap Koruna Ceko, mencapai rekor tertinggi 2 tahun dan diperdagangkan di CZK 25.0 pada bulan September 2022.

Sumber: Admirals MetaTrader 5 - Grafik Harian USD CZK. Rentang waktu: 14 Juni 2023 – 24 Agustus 2023. Tanggal diambil: 24 Agustus 2023. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa depan

Beberapa bulan terakhir mendukung Koruna yang mendapat dorongan dan diperdagangkan antara CZK 21.0-22.0 terhadap dolar AS sejak awal tahun ini.

Prediksi Analis Terkait Koruna Ceko

Mengomentari kebijakan moneter bank sentral Ceko, analis HSBC menuliskan dalam catatannya pada investor: “Dalam pandangan kami, kami sekarang telah mencapai tahan di mana campuran inflasi dan pertumbuhan saat ini tidak lagi membenarkan kondisi pengetatan moneter seperti itu. Nyatanya, pada rapat bulan Agustus, CNB mengumumkan akhir dari rezim intervensi FX. Risalah rapat terakhir MPC mengungkapkan bahwa semua anggota setuju bahwa tidak terburu-buru untuk memotong suku bunga. Bagi kami, pendirian yang relatif hawkish pada suku bunga menunjukkan bahwa CNB belum siap untuk melonggarkan kebijakan suku bunganya.”

Ekonom di Commerzbank memperkirakan pasangan EUR/CZK akan bergerak sedikit lebih rendah tahun ini sebelum membalikkan tren sekali lagi di tahun 2024. Dalam laporannya mereka menuliskan: “Bank sentral (CNB) mengumumkan akhir dari rezim intervensi FX. Ini berarti bahwa bank sentral itu tidak akan menggunakan intervensi FC untuk mencegah melemahnya mata uang. Namun, karena tidak ada intervensi yang baru-baru ini digunakan, ini tidak membuat perbedaan praktis. Selanjutnya, jika ada situasi darurat yang muncul, CNB dapat memuat pengumuman lain dan memulai kembali intervensi. Maka, kelemahan mata uang apa pun yang menghasilkan reaksi spontan di pasar kemungkinan akan membalik selama kuartal-kuartal mendatang.”

Terkait prediksi pasangan itu untuk tahun depan, mereka menyatakan: “Di tahun 2024, kami melihat risiko lebih lanjut tentang depresiasi Korona. Risiko utama adalah bahwa inflasi mungkin belum sepenuhnya moderat mencapai target, yang sekali lagi akan mempengaruhi kredibilitas CNB. Lebih lagi, kontroversi telah pecah antara pemerintah dan bank sentral karena bank sentral mengkritik sikap fiskal ekspansif sebagai biang kerok di balik tingginya inflasi. Perkembangan seperti itu bisa menambahkan volatilitas pada CZK sekali lagi di tahun depan jika inflasi terbukti keras kepala seperti yang kami antisipasi”.

Laporan ING terkait inflasi di Republik Ceko menyatakan: “jalur inflasi yang tidak pasti adalah risiko utama menurut dewan saat ini. Prediksi kami masih tidak berubah untuk beberapa waktu, dengan pemotongan suku bunga pertama CNB di bulan November. Kami pikir kondisi yang mungkin terlihat di bulan September adalah inflasi tahun ke tahun mendekati 7%, yang merupakan prediksi kami. Ini akan memberikan percaya diri pada dewan bahwa target inflasi dapat dicapai di bulan Januari tahun depan. Meskipun begitu, gambarannya tidak jelas, dewan dapat menunggu inflasi Januari yang bisa berarti menunda pemotongan hingga Februari atau Maret 2024.”

Cara Mengurangi Risiko Saat Trading Koruna Ceko

Jika Anda memutuskan untuk menambahkan Koruna Ceko ke portofolio trading Anda, Anda harus selalu ingat bahwa trading memiliki risiko. Jika rencana Anda tidak berhasil karena pasar bergerak melawan Anda, ada kemungkinan Anda kehilangan dana dalam prosesnya. Oleh karena itu, trader pemula harus sangat berhati-hati saat trading.

Salah satu cara untuk mengurangi risiko adalah dengan meningkatkan pengetahuan Anda tentang trading. Broker menawarkan berbagai materi edukasi dan alat-alat seperti ebook, webinar, blog dan panduan cara trading sembari meminimalkan risiko. Trader pemula yang mengerti cara kerja trading dan bahaya apa yang dapat mempengaruhi rencana keuangan mereka dapat mengubah strateginya sesuai dengan tujuan mereka.

Kadang, pengetahuan saja tidak cukup tanpa alat yang tepat. Terutama dalam trading, memiliki alat manajemen risiko yang diperlukan yang tersedia untuk digunakan merupakan keharusan karena tanpa mereka kemungkinan gagal meningkat. Broker biasanya menawarkan serangkaian alat manajemen risiko seperti order stop loss yang dapat menghentikan kehilangan dana saat pasar berfluktuasi. Menggabungkan pengetahuan dengan alat manajemen risiko yang sesuai dapat memberikan Anda pengalaman trading berharga dengan lebih sedikit stres dan kecemasan.

Tertarik trading berita ekonomi makro? Pelajari cara kerja pendekatan ini dengan webinar kami. Bertemu dan berinteraksi dengan trader ahli. Tonton dan belajar dari sesi trading live.

