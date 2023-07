Trading Dolar Kanada: Pengantar

Juli 14, 2023 19:49

Simbol dolar ($) terkenal di di dunia. Dolar Kanada dan dolar Australia adalah dolar paling populer setelah dolar AS. Dolar Kanada berpasangan dengan dolar AS, euro dan pound Inggris sering kali ditambahkan trader ke portofolio untuk diversifikasi strategi mereka.

Perlu dicatat bahwa Kanada merupakan negara produsen dan eksportir minyak terbesar keempat di dunia. Kanada juga memiliki sumber daya gas alam, mineral, kayu dll., sehingga beberapa ekonom menekankan bahwa mata uang Kanada cenderung berkaitan dengan harga komoditas.

Dalam blog ini, Anda memiliki kesempatan untuk mengetahui dolar Kanada dengan membaca beberapa informasi menarik tentangnya serta prediksi yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga penting.

Dolar Kanada dan Bank of Canada

Dolar Kanada adalah mata uang resmi Kanada. Simbol dolar Kanada adalah $, kodenya adalah CAD sementara beberapa trader cenderung menyebutnya “Loonie”, nama panggilan yang diberikan gambar orang bodoh pada koin satu dolar. Pada tahun 1867, Provinsi Kanada, New Brunswick, dan Nova Scotia bersatu menjadi federasi bernama Kanada. Alhasil, mata uang mereka gabung menjadi dolar Kanada. Dolar Kanada merupakan mata uang ketujuh yang paling banyak diperdagangkan did dunia, menurut survei oleh Bank for International Settlements (BIS).

Bank of Canada (BoC) didirikan pada tahun 1934, misi dewan pengurus BoC adalah untuk mengeluarkan kebijakan moneter dan mempromosikan sistem keuangan yang aman dan efisien. Dewan komisaris melakukan sidang sebanyak delapan kali per tahun untuk memutuskan suku bunga dan hal-hal yang berkaitan dengan penerapan kebijakan moneter.

Bank of Canada Naikkan Suku Bunga

Pada 12 Juli, BoC mengumumkan keputusannya untuk menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point. Ini merupakan kenaikan suku bunga kesepuluh sejak Maret 2022, membawa suku bunga ke level tertinggi yang tercatat dalam 22 tahun. Langkah BoC sejalan dengan ekspektasi ekonom karena meningkatkan biaya pinjaman adalah cara untuk mengendalikan ekonomi yang memanas yang menghadapi angka inflasi tinggi dan pasar tenaga kerja yang kuat.

Gubernur Boc, Tiff Macklem menyatakan dalam konferensi pers setelah rapat bahwa bank itu memperkirakan inflasi mereda namun akan memakan waktu hingga pertengahan 2025 untuk mencapai target 2%. Kepala BoC itu juga menyebutkan bahwa terlalu dini untuk berbicara tentang pemotongan suku bunga, mengingat kondisi ekonomi saat ini.

Kinerja Dolar Kanada

Ada fluktuasi signifikan di nilai tukar dolar Kanada terhadap dolar AS dalam tiga tahun terakhir. Mata uang Kanada itu mencapai empat tahun terendah pada awal Maret 2020, diperdagangkan di $1.40.

Sumber: Admirals MetaTrader 5 - Grafik Bulanan USD CAD. Rentang Waktu: 17 April 2018 – 12 Juli 2023. Tanggal Diambil: 12 Juli 2023. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa depan.

Loonie pulih, mencapai tertinggi 6 tahun pada Mei 2021, diperdagangkan di $1.20 terhadap dolar AS tetapi sejak saat itu, ia turun.

Sumber: Admirals MetaTrader 5 - Grafik Harian USD CAD. Rentang Waktu: 17 April 2023 – 12 Juli 2023. Tanggal Diambil: 12 Juli 2023. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa depan.

Dolar Kanada merupakan mata uang dengan kinerja sedang di antara G10 utama di paruh pertama tahun ini. Kenaikan suku bunga pada 12 Juli dan ekspektasi terkait pengetatan kebijakan moneter membantu nilai dolar Kanada tumbuh terhadap lawannya, dolar AS.

Trading Dolar Kanada: Prediksi Analis

Ekonom di TD Securities memperkirakan bahwa dolar Kanada bisa meraih manfaat dari potensi penurunan dolar AS di paruh kedua tahun ini. “Untuk CAD, ia kemungkinan meraih untung dari kelemahan dolar AS yang lebih luas, yang mungkin akan mengundang pergerakan je 1.30 dalam waktu dekat. Meski begitu, perlu diingat bahwa BoC akan mempertahankan kepatuhan terhadap ketergantungan pada data seperti bank sentral lainnya. Pada gilirannya, mereka mungkin tidak akan berkomitmen pada kenaikan suku bunga lainnya, membiarkan pintu terbuka untuk yang ini jadi yang terakhir. Mengingat hal tersebut, kami juga berpikir bahwa CAD mungkin dapat kehilangan sebagian daya tariknya pada pasangan mata uang, mengingat prospek kami akan pertumbuhan AS di H2 yang menurun. Penurunan USD yang lebih dalam yang kami perkirakan di H2 pastinya akan menguntungkan CAD, tetapi itu tidak akan menjadi cara terbaik untuk memainkan penurunan yang lebih dalam di USD," ungkap mereka.

Analis Macquarie Futures AS tampaknya tidak terlalu optimis tentang pertumbuhan ekonomi Kanada di paruh kedua tahun ini. “Pandangan bearish kami untuk paruh kedua 2023 masih memprediksikan pada prospek bahwa Kanada akan menderita penurunan yang lebih parah dibandingkan AS. Kenaikan suku bunga telah terjadi dan rumah tangga akan mulai merasakan tekanan karena KPR suku bunga tetap digulirkan pada tingkat yang lebih tinggi. Sampai sekarang, dampak ini tertunda karena bank mencoba untuk memperpanjang durasi pada KPR baru untuk meringankan beban pembayaran pada rumah tangga yang berhutang. Tetapi ini memiliki batasan,” tulis mereka dalam laporannya.

Ahli mata uang ING menekankan bahwa dolar Kanada bisa terpengaruh oleh kemungkinan revisi negatif tentang prediksi pertumbuhan ekonomi AS. Dalam laporan bank Dutch, mereka menuliskan bahwa “prediksi kami sebelum Boc untuk USDCAD adalah 1.3 sebagai target kuartal tiga. Kami sekarang berpikir kemungkinan cukup tinggi bahwa 1.30 tercapai lebih awal di musim panas. Nanti tahun ini, pemeringkatan ulang dalam prediksi pertumbuhan AS dan kemungkinan pemotongan The Fed akhir tahun 2023 bisa berdampak negatif pada CAD, dan kami memperkirakannya akan menyeret prosiklikalitas lainnya tahun ini. Namun pengetatan BoC baru berarti bahwa UADCAD mungkin diperdagangkan dekat ke 1.25 daripada 1.30 pada akhir tahun.”

Turunnya Harga Komoditas Berdampak Pada Loonie?

Analis pada di divisi pasar NBC menyatakan bahwa kemungkinan penurunan ekonomi global bisa membebani harga komoditas, melemahkan ekspor Kanada dan oleh karenanya membawa dolar Kanada ke jalur yang lebih lemah.

Dalam laporannya, mereka menyatakan: “Dolar Kanada merupakan mata uang utama kelima dengan kinerja terbaik terhadap USD di paruh pertama 2023. Salah satu pendorong apresiasi Kanada di paruh pertama tahun ini adalah perbedaan pengetatan suku bunga yang signifikan antara Kanada dan AS. Dengan tidak adanya dorongan dari suku bunga, prospek untuk Dolar Kanada akan meningkat bergantung pada harga komoditas. Ini bisa diterjemahkan ke dalam loonie yang lebih lemah dalam beberapa bulan mendatang.”

Trading Dolar Kanada dan Manajemen Risiko

Beberapa trader memilih untuk menambahkan pasangan dolar Kanada terhadap dolar AS (CAD terhadap USD), terhadap Euro (CAD terhadap EUR) dan pound Inggris (CAD terhadap GBP) ke dalam portofolio mereka. Dolar Kanada adalah salah satu mata uang paling populer di pasar global dikarenakan ukuran ekonomi Kanada serta kekuatannya karena Kanada merupakan negara anggota G7. Pertanyaan yang muncul adalah, haruskan trader pemula menambahkan mata uang Kanada dalam trading mereka.

Trading dolar Kanada, seperti halnya trading semua pasangan mata uang, membutuhkan latihan dan membangun strategi yang menyertakan penggunaan alat manajemen risiko. Trader pemula harus mempelajari pasar secara cermat dan merancang strategi yang sejalan dengan tujuan finansial mereka.

Untuk mengurangi risiko, trader pemula perlu belajar cara menggunakan alat yang tepat yang disediakan oleh broker. Berbagai materi edukasi yang tersedia secara online seperti blog, seminar, webinar bisa membantu Anda meningkatkan pengetahuan dan trading dan menghindari kemungkinan jebakan. Pelajari cara menggunakan alat manajemen risiko untuk mengurangi risiko trading yang dapat membahayakan rencana keuangan Anda dan nikmati pengalaman yang lebih mulus.

Atau Anda bisa berlatih di akun demo. Buka akun demo Admirals sepenuhnya gratis dan trading di lingkungan virtual sampai Anda siap untuk membuka akun live.

Akun Demo Bebas Risiko Daftar akun demo online gratis dan kuasai strategi trading Anda BUKA AKUN DEMO

Materi ini tidak mengandung dan tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat investasi, rekomendasi investasi, penawaran, atau ajakan untuk melakukan transaksi apa pun dalam instrumen keuangan. Harap dicatat bahwa analisis trading seperti ini bukan merupakan indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja saat ini atau di masa depan, karena keadaan dapat berubah seiring berjalannya waktu. Sebelum membuat keputusan investasi apa pun, Anda harus mencari saran dari penasihat keuangan independen untuk memastikan bahwa Anda mengerti risikonya.