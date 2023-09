Sekilas Tentang Trading Dolar Hong Kong (HKD)

Hong Kong adalah salah satu tempat di mana Timur bertemu Barat. Berlokasi di bagian tenggara China, ia adalah koloni Inggris selama 150 tahun namun sekarang termasuk China, membangun ikatan yang unik. Mata uang Hong Kong adalah Hong Kong Dollar (HKD). Trading dolar Hong Kong mungkin lebih familier bagi trader Asia namun ia tidak sepopuler mata uang utama yang diperdagangkan sehari-hari di pasar global. Namun, ekonomi Hong Kong yang kuat dengan kota yang masih menjadi salah satu pusat kekuatan ekonomi di benua Asia.

Dalam blog ini, kami akan berbagi beberapa wawasan menarik tentang trading dolar Hong Kong dan bagaimana ia dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi yang diterapkan.

HKD dan Ekonomi Hong Kong

Seperti yang disebutkan sebelumnya, Hong Kong merupakan koloni Inggris dari tahun 1841 sampai tahun 1997. Pemerintah Inggris setuju untuk mentransfer keseluruhan wilayah itu ke China setelah berakhirnya sewa Wilayah Baru di tahun 1997. Alhasil, Hong Kong menjadi wilayah administratif khusus (SAR) sampai setidaknya tahun 2047. Beberapa mengatakan bahwa Hong Kong adalah tempat di mana nilai-nilai kehidupan China bertemu dengan ide-ide barat dalam hal kebebasan dan undang-undang ekonomi.

Menurut laporan yang diterbitkan oleh Reuters, pemerintah Hong Kong merevisi prediksi pertumbuhannya untuk tahun 2023 dari awalnya 3.5-5.5% menjadi 4.0-5.0%. Ekonom pemerintah menyatakan dalam pernyataan terlampir bahwa lingkungan ekonomi global yang sulit akan terus mempengaruhi ekspor, tetapi “pariwisata dan konsumsi pribadi akan tetap menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi untuk sisa tahun ini.”

Analis di Dana Moneter Internasional (IMF) menyatakan bahwa, sementara selama tahun 2022 ekonomi macet, 2023 diperkirakan akan menjadi tahun pertumbuhan. Laporan IMF menyatakan: “pemulihan ekonomi di Hong Kong SAR macet di tahun 2022 menyusul wabah utama COVID dan pengetatan kebijakan moneter AS. Namun di tahun 2023, PDB nyata diperkirakan akan tumbuh sebesar 3.5%. Dengan tekanan upah sedang, inflasi CPI diperkirakan akan secara bertahan naik menjadi sekitar 2¼ persen hingga akhir tahun 2023.”

Didirikan di tahun 1993, Otoritas Moneter Hong Kong (HKMA) adalah institusi perbankan pusat Hong Hong. Tujuan utama HKMA adalah mempertahankan stabilitas mata uang dalam kerangka kerja Sistem Nilai Tukar Tertaut, yang mempromosikan stabilitas dan integritas sistem keuangan dan membantu mempertahankan status Hong Kong sebagai pusat keuangan internasional.

Dolar Hong Kong adalah mata uang resmi Hong Kong. Mata uang di Hong Kong dikeluarkan oleh pemerintah dan tiga bank lokal di bawah pengawasan HKMA. Dolar Hong Kong dipatok ke dolar AS dalam pengaturan yang sudah ada sejak lebih dari 40 tahun yang lalu. Hal yang mungkin banyak dari Anda tidak ketahui adalah dolar Hong Kong juga digunakan di Makau karena ia dipatok ke Pataca Makau (MOP).

Apa Kata Analis Tentang Kinerja Dolar Hong Kong

Saat berbicara mengenai kinerja, dolar Hong Kong mengalami masa-masa sulit dalam beberapa minggu terakhir. Pada bulan Agustus, mata uang Hong Kong itu kehilangan 0.6% nilainya terhadap dolar AS/ Ini merupakan kinerja bulanan terburuk yang tercatat dalam 38 tahun terakhir. Suku bunga di Hong Kong telah mengelami kenaikan karena kebijakan moneternya bergerak sejalan dengan Federal Reserve AS, karena mata uangnya terpatok pada dolar AS.

Index Hang Seng Hong Kong, adalah satu indeks paling populer di kalangan trader, juga mengalami fluktuasi yang signifikan selama paruh pertama tahun ini. Beberapa ekonom menyatakan bahwa ekonomi China rebound akan membantu indeks tersebut mengembalikan kerugiannya di paruh kedua tahun ini.

Ekonom di Bank ANZ menyatakan bahwa dolar Hong Kong bisa bertindak sebagai mata uang cadangan di tengah dedolarisasi. Dalam laporannya, mereka menyatakan: “Mematok HKD ke RMB tidak menambahkan nilai ke perkembangan China karena sudah ada pasar CNH. Alih-alih, HKD merupakan kandidat mata uang cadangan yang didukung oleh infrastruktur keuangan yang solid dan rezim nilai tukar yang dapat dikonversi secara bebas. Pasak HKD mirip dengan koin stabil karena nilainya terikat dengan aset referensi. Teknologi Blockchain dan tokenisasi obligasi pemerintah akan meningkatkan kualitas sekuritas dan menjadikannya lebih menarik bagi investor yang mencari diversifikasi dari rezim dolar yang konvensional di era digital ini.”

Mengomentari kinerja dolar Hong Kong dan seruan dolar Hong Kong untuk mematoknya Renminbi China (RMB), ekonom di BNP Paribas menuliskan dalam laporannya: “Ada seruan untuk dolar Hong Kong mengabaikan dolar AS dan beralih ke RMB. Terlepas dari meningkatnya integrasi ekonomi Hong Kong dengan China daratan, ini tampaknya bukan alternatif yang disarankan untuk saat ini karena HKD merupakan hard currency di bawah akun modal terbuka sementara RMB adalah soft currency di bawah akun modal tertutup. Pasak HKD-RMB juga berarti bahwa Hong Kong harus mengikuti kebijakan moneter China, langkah yang tidak dapat dipercaya untuk mempertahankan kepercayaan internasional sebelum manajemen kebijakan moneter China mapan.”

Manajemen Risiko Trading Dolar Hong Kong

Dolar Hong Kong adalah salah satu mata uang terkuat di Asia dan Hong Kong terkenal akan jasa keuangan berkualitas tinggi yang dapat sediakan dan ekonominya yang kuat. Trading dolar Hong Kong memiliki risiko yang tidak boleh diabaikan oleh trader pemula. Kehilangan dana yang besar bisa terjadi dengan cepat sehingga mempersiapkan diri adalah satu-satunya solusi jika Anda tidak ingin mempertaruhkan anggaran dan tujuan keuangan Anda.

Belajar cara trading dan memperdalam pengetahuan Anda tentang alat manajemen risiko bersifat wajib. Broker menawarkan berbagai alat edukasi untuk membantu meningkatkan teknik trading Anda. Webinar, ebook, blog, pedoman siap memantu trader pemula. Ini adalah cara terbaik untuk belajar fundamental trading sebelum berkutat dalam trading sebenarnya.

Trading tanpa manajemen risiko adalah usaha yang tidak boleh dilakukan trader pemula karena ia dapat mengekspor Anda ke dalam bahaya keuangan. Platform trading populer dilengkapi dengan alat manajemen risiko yang bisa membantu ketika pasar bergerak melawan strategi dan target Anda. Mempelajari cara menggunakan order stop loss atau alat serupa lainnya akan mengurangi stress Anda dan membiarkan Anda menikmati trading sambil meminimalkan hilangnya dana. Jangan pernah lupa bawa pengetahuan adalah salah satu kunci utama untuk strategi yang berhasil.

