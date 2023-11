Trading Disney Setelah Kinerja Fiskal Q4

November 17, 2023 01:02

Hasil pendapatan Disney terbaru untuk kuartal keempat 2023 adalah yang pertama di bawah struktur laporan keuangan baru yang diterapkan oleh CEO bob Iger. Pendapatan perusahaan itu sekarang dibagi ke dalam tiga area bisnis inti: hiburan, pengalaman dan olahraga. Pelajari selengkapnya tentang kinerja kuartal keempat fiskal Disney dan apa prediksi analis atas sahamnya. Saham: The Walt Disney Co. Simbol untuk Akun Invest.MT5: DIS Tanggal Ide: 14 November 2023 Periode: 1 - 6 bulan Level Entry: $92.00 Level Target: $122.00 Ukuran Posisi untuk Akun Invest.MT5: Maks. 5% Risiko: Tinggi

Sumber: TradingView . Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa depan.

Semua trading berisiko tinggi dan Anda dapat kehilangan lebih dari risiko yang Anda ambil dalam suatu trading. Jangan pernah berinvestasi lebih besar dari yang Anda mampu untuk kehilangan. Mulailah dari yang kecil dengan memahami level toleransi risiko Anda sendiri atau berlatih di akun demo terlebih dahulu untuk membangun pengetahuan Anda sebelum berinvestasi.

Kinerja Disney Fiskal Q4 2023

Berikut adalah beberapa sorotan utama dari laporan pendapatan fiskal kuartal keempat Disney.

Laba per saham 82 sen vs perkiraan 70 sen

Revenue of $21.24miliar vs perkiraan $21.33 miliar

Pendapatan bersih $264 juta naik dari $162 juta di saat yang sama tahun lalu

Total pelanggan Disney+: 150.2 juta perkiraan vs 148.15 juta

Menambahkan 7 juta Disney+ pelanggan bari di kuartal terakhir

Penurunan revenue di ad dari ABC Network Disney

Meningkatkan langkah-langkah pemangkasan biaya yang agresif dengan tambahan $2 miliar

Disney mengalahkan perkiraan analis Wall Street pada laba per saham dan jumlah total pelanggan Disney+. Investor cenderung menyukai ketika perusahaan streaming melaporkan lebih banyak pelanggan karena ini artinya lebih banyak pendapatan. Namun, Disney bukan saja perusahaan streaming karena ia memiliki aset lain di pengalaman dan olahraga.

Secara keseluruhan, Disney melaporkan angka revenue yang lebih rendah dari perkiraan. Revenue ad jauh lebih rendah dikarenakan revenue iklan politik yang lebih sedikit, mengakibatkan CEO Bob Iger menyatakan bahwa mereka bisa terbuka untuk menjual aset TV mereka. Sahamnya naik lebih tinggi di tengah berita tersebut karena para investor lebih suka jika perusahaan-perusahaan melepas aset-aset bermasalah.

Meskipun begitu, masalah utamanya adalah penurunan di revenue ini adalah revenue yang meleset kedua kalinya berturut-turut bagi perusahaan itu. Ini merupakan pertama kalinya bagi Disney kehilangan pendapatan sejak awal tahun 2018. Inilah, di antara faktor lainnya, mengapa Disney mengumumkan langkah-langkah pemangkasan biaya lagi $2 miliar untuk menjadikan total target $7.5, jumlah yang besar.

Laporan ini menyoroti beberapa masalah mendasar dengan model bisnis Disney yang luas saat ini dan sesuatu yang harus dipertimbangkan oleh para investor.

Prediksi Saham Disney - Apa Kata Analis?

Menurut analis yang disurvei oleh TipRanks untuk prediksi saham Disney dalam tiga bulan terakhir, saat ini ada 18 peringkat beli, 6 tahan dan 1 jual pada saham. Target harga tertinggi untuk prediksi saham Disney adalah $122.00 degan target harga terendah di $71.00.

Target harga rata-rata untuk prediksi saham Disney adalah $106.86.

Sumber: TipRanks, 14 November 2023

Contoh Ide Trading untuk Harga Saham Disney

Contoh ide trading untuk harga saham Disney bisa sebagai berikut:

Beli saham pada penembusan di atas tertinggi pasca pendapatan di atas $92.00 untuk memungkinkan volatilitas.

Targetkan tepat di bawah target harga tertinggi analis di $122.00.

Jaga agar risiko Anda tetap kecil, maksimum 5% dari total akun.

Periode = 1 – 6 bulan

Jika Anda membeli 10 saham Disney:

Jika target tercapai = $300.00 potensi keuntungan [($122.00 - $92.00) * 10 saham].

Ingatlah bahwa pasar naik turun dan tidak mungkin harga saham akan naik dalam garis lurus. Nyatanya, ia bahkan mungkin turun lebih jauh sebelum ia naik, terutama mengingat dua kali kehilangan pendapatan berturut-turut yang dialami Disney.

Pastikan untuk menerapkan manajemen risiko dan Anda harus selalu menyadari seberapa besar potensi kerugian dalam trading dan risiko yang terlibat, serta biayanya.

