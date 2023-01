Keputusan suku bunga BoC dan data PDB AS dalam fokus

Januari 25, 2023 21:19

Keputusan suku bunga Bank of Canada (BoC) akan menjadi sorotan hari ini, sementara investor dan trader bersemangat untuk meninjau laporan awal PDB AS untuk Q4 2022 yang dijadwalkan besok.

Biro Statistik Australia (ABS) mengumumkan bahwa inflasi CPI mencapai rekor tertinggi dalam 32 tahun pada kuartal keempat tahun 2022, berada di 7.8% pada basis tahunan. Bendahara Australia Jim Chalmers menyatakan bahwa inflasi sangat tinggi.

Dalam berita lain, Eksekutif Microsoft menyatakan bahwa penjualan hanya naik 2% pada kuartal empat tahun 2022, menjadi $52.7 miliar. Ini merupakan kenaikan kuartalan terkecil sejak tahun 2016.

Tesla (TSLA) dijadwalkan akan merilis hasil keuangan Q4 2022 dan setahun penuh 2022 setelah pasar tutup. Eksekutif Tesla melaporkan bahwa perusahaan itu memproduksi 409.000 kendaraan listrik pada kuartal empat, yang merupakan rekor tinggi, namun beberapa analis pasar menyatakan bahwa angka tersebut di bawah ekspektasi.

Keputusan suku bunga Bank of Canada

Hari ini, Bank of Canada akan mengumumkan keputusan suku bunganya. Survei yang dilakukan oleh Reuters mengungkapkan bahwa ekonom memperkirakan kenaikan suku bunga 25 basis point. Pada rapat terakhir di bulan Desember, dewan pemerintahan BoC menyatakan bahwa, “kami akan mempertimbangkan apakah kenaikan suku bunga perlu ditingkatkan lebih lanjut untuk membawa penawaran dan permintaan kembali ke keseimbangan dan mengembalikan inflasi ke target.” Kenaikan 50 basis point yang mengejutkan membuat trader percaya bahwa BoC telah mengakhiri siklus pengetatan kebijakan moneternya, yang mengakibatkan aksi jual dolar Kanada.

Minggu lalu, survei Statistik Kanada menunjukkan bahwa inflasi utama turun menjadi 6.3% pada basis tahunan di bulan Desember. Rencana BoC adalah untuk menurunkan inflasi CPI, mendekati target 2%. Analis di ING menyatakan bahwa, “BoC akan menaikkan suku bunga untuk terakhir kalinya pada hari Rabu dengan kenaikan 25 basis point, menjadikan suku bunga semalam 4.5%. Aktivitas ekonomi melambat, dan inflasi turun dan apa yang mungkin dicirikan sebagai jeda untuk penilaian adalah tanda yang dianggap menandai puncak suku bunga.”

Dalam laporannya yang diterbitkan pada 23 Januari, mereka juga menyatakan bahwa, “pada akhirnya, menghalangi hasil yang sangat dovish (tidak ada kenaikan dan mengklaim bahwa suku bunga telah mencapai puncaknya) atau sangat hawkish (menaikkan dan memberi sinyal tentang lebih banyak kenaikan), dampaknya pada CAD bisa mungkin terbukti berumur pendek.

Durable Goods orders AS kemungkinan meningkat

Pada hari Kamis 26 Januari, Biro Sensus AS akan merilis laporan Pesanan Barang Tahan Lama untuk bulan Desember. Analis pasar memperkirakan kenaikan sebesar 2.1%. Angka bulan November berada di –2.1%, jauh di atas perkiraan –0.6% dan merupakan penurunan paling tajam yang tercatat salam 31 bulan terakhir.

Barang tahan lama adalah barang-barang yang akan bertahan selama tiga tahun atau lebih, seperti kendaraan dan peralatan listrik. Karena memproduksi barang-barang tahan lama ini melibatkan investasi besar, mereka sensitif terhadap situasi ekonomi AS. Angka positif yang tinggi dapat menguatkan dolar AS, sementara angka negatif bisa melemahkan mata uang negara itu.

Data awal PDB AS Q4 2022: akankah dolar AS mendapat dorongan?

Momen kebenaran akan datang pada hari Kamis 26 Januari, saat investor dan trader akan memiliki kesempatan untuk meneliti data awal PDB AS. Biro Analis Ekonomi (BEA) akan menerbitkan laporan PDB Q4 2022 yang menurut beberapa analis, diperkirakan akan menunjukkan bahwa ekonomi AS tumbuh sebesar 2.8% pada basis tahunan.

Pada umumnya, pertumbuhan PDB yang tinggi atau angka yang lebih baik dari perkiraan akan mendorong nilai dolar AS, sementara data PDB yang lebih buruk dari perkirakan akan mencegah trader dan melukai mata uang AS. Federal Reserve AS dengan hati-hati memantau pertumbuhan PDB dan tingkat inflasi utama karena ia bergerak maju dengan siklus pengetatan kebijakan moneter mereka. Beberapa ekonom menyatakan bahwa The Fed akan menaikkan suku bunga acuannya sebesar 25 basis point pada rapat dewan pengurus minggu depan.

Berlatih trading di akun demo bebas risiko dari Admirals. Klik banner di bawah untuk daftar hari ini!

Trading dengan akun demo bebas risiko Berlatih trading dengan dana virtual BUKA AKUN DEMO

Materi ini tidak mengandung dan tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat investasi, rekomendasi investasi, penawaran, atau ajakan untuk melakukan transaksi apa pun dalam instrumen keuangan. Harap dicatat bahwa analisis perdagangan seperti ini bukan merupakan indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja saat ini atau di masa depan, karena keadaan dapat berubah seiring berjalannya waktu. Sebelum membuat keputusan investasi apa pun, Anda harus mencari saran dari penasihat keuangan independen untuk memastikan bahwa Anda mengerti risikonya.