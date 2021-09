Oracle merilis hasil kuartal yang beragam

September 14, 2021 20:43

Pehatian pasar hari ini terutama akan terfokus pada 2 peristiwa: rilis data inflasi AS dan acara ‘Keynote’ tahunan Apple, yang akan dimulai pada 18:00 BST. Dalam Keynote ini perusahaan tersebut diperkirakan akan menampilkan, antara lain, iPhone 13 yang baru, Apple Watch Series 7 dan AirPods baru.

Sementara kita menunggu data inflasi penting dan berita yang datang dari Apple, kita akan memfokuskan perhatian pada hasil yang disajikan di Wall Street kemarin. Khususnya hasil kuartal fiskal pertama perusahaan raksasa teknologi Oracle, yang mencakup bulan Mei hingga Agustus.

Oracle menyajikan hasil beragam setelah pasar tutup, di mana laba per saham melebihi ekspektasi pasar sementara pendapatan turun untuk pertama kalinya dalam setahun. Secara khusus, Oracle membukukan laba per saham sebesar $1.03 dan pendapatan sebesar $9.73 miliar dibandingkan angka yang diharapkan sebesar $0.97 per saham dan pendapatan $9.76 miliar.

Sumber: Investing.com

Oracle mengalami kenaikan kuat sebesar 37.41% pada pasar saham sepanjang tahun ini, sehingga ia mengungguli Benchmark-nya dan melanjutkan peningkatan tahun lalu melalui saluran bullish penting yang dimulai pada awal tahun dan memawanya ke rekor tertinggi di 91.78 dolar per saham pada bulan Agustus.

Jika kita lihat pada grafik harian, kita dapat melihat bahwa sejak akhir Juli, harga tampaknya telah memasuki pergerakan konsolidasi kesamping di antara pita hijau dan merah yang masing-masing bertindak sebagai level resistensi dan level support. Saat ini, harga tengah berjuang untuk mempertahankan rata-rata pergerakan 18-sesi di putih dan level penting dari Fibonacci retracement sebesar 23.6%, yang bertindak sebagai level support pertama. Namun, setelah hasil kemarin, ada kemungkinan bahwa harga akan kehilangan level ini dalam sesi hari ini, dikarenakan fakta bahwa, selama pra-pembukaan, ia diperdagangkan pada area negatif, kadang melebihi 1%.

Kehilangan level support pertama ini membuka kemungkinan bagi harga untuk melakukan dorongan bearish ke level support utamanya – yang diwakili oleh lingkaran merah dalam area pita merah, pita bawah saluran bullish dan level Fibonacci retracement sebesar 38.2%. Kehilangan level support penting ini akan membuka pintu ke koreksi lebih lanjut dan, membahayakan tren bullish saat ini.

Level support ini penting dan harga dapat membentuk bullish bounce pada poin ini, walaupun selama ia tidak mampu mengatasi level resistensi saat ini, kita tidak dapat mengharapkan adanya pergerakan ke atas yang signifikan.

Sumber: Admirals MetaTrader 5 – Grafik Harian Oracle. Rentang Waktu: 28 Juli, 2020 – 14 September 2021. Tanggal diambil: pad a 1 4 September 2021 . Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa mendatang.

Evolusi 5 tahun terakhir:

2020: 22.10%

2019: 17.34%

2018: -4.51%

2017: 22.96%

2016: 5.26%

