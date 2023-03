BA menaikkan suku bunga, menjelang pidato Powell Fed

Maret 08, 2023 10:45

Reserve Bank of Australia (RBA) menaikkan suku bunga seperti yang diperkirakan para ekonom. Namun, pernyataan pasca-pertemuan mengungkapkan bahwa dewan dapat mengubah strateginya terkait kenaikan suku bunga. Investor dan trader akan fokus pada kesaksian Jerome Powell di hadapan Komite Perbankan Senat pada pertengahan tahun.

RBA menaikkan suku bunga sebesar 0.25%

RBA menaikkan suku bunga dengan acuan sebesar 25 basis poin, sejalan dengan ekspektasi analis. Tingkat suku bunga sekarang ada di 3,60%, merupakan rate tertinggi sepanjang 11 tahun. Dewan pengatur RBA mencatat dalam pengumuman pertemuan terakhir bahwa "Dewan berharap pengetatan kebijakan moneter lebih lanjut akan diperlukan untuk memastikan inflasi kembali ke sasaran yang tepat dan periode inflasi tinggi ini hanya bersifat sementara."

Ekonom menyebutkan bahwa dewan RBA mengeluarkan referensi Februari dengan menyatakan adanya beberapa kenaikan suku bunga yang akan datang. Dolar Australia melemah terhadap mata uang lain karena para traders percaya bahwa hal ini dapat mengindikasikan pergeseran dalam kebijakan RBA.

Ketua Fed bersaksi sebelum senat

Ketua Fed, Jerome Powell, dijadwalkan untuk bersaksi di depan Komite Perbankan Senat. Powell diharapkan berbagi wawasan tentang kebijakan moneter masa depan bank sentral. Laporan semi-tahunan kebijakan moneter diserahkan kepada anggota parlemen AS untuk memberikan lebih banyak informasi tentang masalah kenaikan suku bunga di bulan mendatang.

Presiden dari Bank Federal Reserve San Francisco Mary Daly mengatakan kepada wartawan bahwa kenaikan suku bunga terjadi jika ada inflasi dan pasar tenaga kerja terus berdatangan dari yang diperkirakan. “Jika momentum dalam perekonomian berakselerasi kembali, dan inflasi bergerak keluar dari tren disinflasinya dan memasuki periode percepatan inflasi, maka saya siap untuk berbuat lebih banyak terkait suku bunga yang akan membawa kita pada stabilitas harga, ”katanya.

Surplus perdagangan China mengalahkan ekspektasi

Data yang dirilis oleh China’s General Administration of Customs menunjukkan bahwa total surplus perdagangan China mencapai $116,88 miliar pada Januari dan total surplus di Februari $78,01 miliar hasil dari laporan bulan Desember.

Jumlah Ekspor turun 6,8% secara tahunan, sementara jumlah impor turun 10,2% dari tahun ke tahun. Mantan Perdana Menteri Li Keqiang mengatakan bahwa volume perdagangan barang lebih besar dari yang diharapkan pada tahun 2022.

Laporan GDP Q4 EROPA 2022 dirilis

Tingkat Pertumbuhan ekonomi di wilayah Europe pada kuartal keempat 2022 akan menjadi topik laporan Eurostat mendatang. Ekonom memperkirakan pertumbuhan sebesar 0,1% setiap triwulan dan pertumbuhan 1,9% setiap tahun.

Inflasi tinggi dan pengetatan kebijakan moneter ECB terus mengikat kawasan Eropa. Reuters melaporkan bahwa kepala ECB Christine Lagarde mengatakan: "Tingkat inflasi di Eropa akan tetap tinggi dalam waktu dekat, sehingga 50 basis poin Bank Sentral Eropa (ECB) terkait kenaikan suku bunga akhir bulan ini semakin pasti." Lagarde mengatakan bahwa ekonomi di Eropa berjalan lebih baik dari yang diharapkan dan pada akhir tahun 2022, akan ada peningkatan aktivitas ekonomi.

Penjualan ritel di Eropa turun lebih dari yang diharapkan pada bulan Januari

Dari Laporan Eurostat yang terbit pada hari Senin menunjukkan bahwa penjualan ritel di Eropa turun lebih dari yang diharapkan pada bulan pertama tahun ini. Penjualan turun 2,3% dari tahun ke tahun, 0,4% lebih tinggi dari perkiraan analis. Pada basis bulan ke bulan, penjualan ritel naik 0,3%, diluar perkiraan dari pakar pasar sebesar 1,0%.

Analis ING melaporkan bahwa “mengingat kelemahan kuartal keempat dan survei terkini meleset, kinerja pada awal tahun diselimuti ketidakpastian. Hal ini membuat sulit untuk mendapatkan pandangan yang kuat tentang arah ekonomi dalam jangka pendek, tetapi jika penjualan ritel rilis tidak ada kepastian, sepertinya ekonomi belum pulih."

Does trading on macroeconomic news interest you? Learn how this approach works with our free webinars. Meet and interact with expert traders. Watch and learn from live trading sessions.

Free trading webinars Tune into live webinars hosted by our trading experts REGISTER FOR FREE

This material does not contain and should not be construed as containing investment advice, investment recommendations, an offer of or solicitation for any transactions in financial instruments. Please note that such trading analysis is not a reliable indicator for any current or future performance, as circumstances may change over time. Before making any investment decisions, you should seek advice from independent financial advisors to ensure you understand the risks.