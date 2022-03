Prospek Pasar Mingguan: ECB dan Inflasi AS Jadi Perhatian

Maret 07, 2022 21:37

Hari Selasa Pekan ini semua mata akan tertuju pada Bank Sentral Eropa dan keputusan kebijakan moneter terbarunya. Invasi Rusia ke Ukraina kemungkinan akan berdampak kuat pada ekonomi Eropa, sehingga investor akan tertarik untuk mengetahui bagaimana reaksi bank terhadap hal ini.

Angka inflasi AS juga akan diamati secara luas pada hari Kamis dengan perkirakan kenaikan lainnya. Dolar AS telah bergerak secara signifikan minggu lalu setelah ketua The Fed Jerome Powell mendukung kenaikan suku bunga 25 basis point akhir bulan ini.

Aksi jual pasar saham global terus berlanjut dengan indeks saham Eropa seperti DAX 40 dan FTSE 100 memimpin karena dampak dari sanksi Rusia. Perang yang tengah berlangsung antara Rusia dan Ukraina masih akan kan mendorong arus keluar masuk pasar keuangan minggu ini.

Kalender Forex Mingguan

Sumber: Kalender Forex dari platform trading MetaTrader 5 yang disediakan oleh Admirals.

Radar Trader – Konferensi Pers ECB

Pada hari Kamis, 10 Maret pukul 12.45 GMT, Bank Sentral Eropa atau European Central bank (ECB) akan merilis pernyataan kebijakan moneter dan keputusan suku bunga terbarunya yang akan diikuti oleh konferensi pers pada pukul 13.30 GMT. Tidak ada perubahan yang diperkirakan dalam rencana untuk menormalkan kebijakan tetapi perang Rusia-Ukraina mungkin akan berdampak pada kebijakan ini.

Bank sentral saat ini menghadapi situasi yang sangat sulit. Melonjaknya inflasi yang naik ke tertinggi baru sepanjang masa pada bulan Februari, melonjaknya harga energi ke rekor tertinggi yang berdampak pada tagihan rumah tangga dan dampak dari saksi Rusia yang juga akan mempengaruhi Zona Eropa.

Euro telah terjun bebas terhadap hampir semua mata uang utama lainnya. Ia adalah mata uang yang jatuh paling parah terhadap mata uang komoditas seperti dolar Australia dan dolar Selandia baru yang melonjak lebih tinggi karena harga komoditas yang lebih tinggi.

Sumber: Admirals MetaTrader 5, EURUSD, Bulanan – Rentang data: dari 1 Juli 2005 hingga 5 Maret 2022, dilakukan pada 5 Maret 2022 pada pukul 19:00 GMT. Mohon diperhatikan: Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa depan.

Grafik harga bulanan jangka panjang EURUSD yang ditunjukkan di atas menyoroti rentang perdagangan yang telah berkembang sejak 2014 di antara dua garis support dan resistance horizontal hitam di sekitar 1.2226 dan 1.0519.

Dengan kebijakan moneter berbeda antara The Fed dan ECB, EURUSD dapat terus turun ke level support lebih rendah. Karena volatilitas tinggi di iklim saat ini, trader dapat memilih untuk melihat aksi harga pada kerangka waktu yang lebih pendek untuk mencari petunjuk lebih lanjut tentang arah harga.

Pembaruan Perdagangan Perusahaan dan Indeks Saham

Pasar saham global turun lagi minggu lalu namun dalam tingkatan yang berbeda-beda. Indeks DAX 40 turun lebih dari 10% pekan lalu dengan indeks FTSE 100 turun sekitar 8%. Namun, indeks saham AS turun sekitar 4% selama seminggu.

Ini menyoroti kekhawatiran dari investor bahwa ekonomi Inggris dan Eropa akan merasakan dampak terbesar dari saksi Barat terhadap Rusia. Namun, sentimen masih lemah di seluruh dunia dengan harga yang cenderung diperdagangkan berdasarkan berita utama dari konflik saat ini.

Menerapkan manajemen risiko yang tepat adalah kunci untuk mengelola volatilitas pasar saat ini.

Sumber: Admirals MetaTrader 5, SP500, Harian– Rentang data: dari 4 Agustus 2021 hingga 5 Maret 2022, dilakukan pada 5 Maret 2022 pada pukul 18:30 GMT. Mohon diperhatikan: Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa depan. Kinerja lima tahun terakhir S&P 500: 2021 = 26.99%, 2020 = +16.17%, 2019 = +29.09%, 2018 = -5.96%, 2017 = +19.08%

Indeks pasar saham S&P 500 yang ditunjukkan di atas menyoroti sifat indeks berbasis kisaran saat ini. Aksi jual yang dimulai sejak akhir Desember telah terhenti di garis support horizontal hitam di sekitar 4,268.00.

Pembeli jangka panjang mungkin melihat ini sebagai area untuk membangun, sementara trader momentum jangka pendek mungkin mencari tren lebih rendah untuk melanjutkan. Pertarungan antar pemain ini menyebabkan gerakan naik dan turun yang tidak bergerak ke arah yang signifikan.

Namun, indeks saat ini diperdagangkan pada level harga yang penting. Menggunakan alat analisis teknis seperti formasi siklus, pola aksi harga, dan indikator teknis dapat membantu mengidentifikasi mengenai siapa yang mengendalikan pasar saat harga terbuka.

