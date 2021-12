Prospek Pasar Mingguan: RBA, BOC dan CPI Menjadi Pusat Perhatian

Desember 07, 2021 04:15

Mata uang komoditas terpukul dalam beberapa pekan ini karena investor mencari keamanan di dolar AS terkait ekspektasi suku bunga. Dalam hal ini, dolar Australia menjadi salah satu mata uang yang paling tepukul.

Pernyataan Reserve Bank of Australia (RBA) pada hari selasa minggu ini akan diawasi secara luas. Sementara tidak ada perubahan yang diharapkan pada tingkat suku bunga, trader akan mencari petunjuk tentang waktu perubahan di masa mendatang.

Pernyataan suku bunga Bank of Canada (BOC) dan konferensi pers pada hari Rabu bisa menjadi penggerak pasar karena pasar saat ini memperkirakan lima kenaikan suku bunga untuk tahun depan. Ekonomi memiliki kinerja yang baik dengan pasar tenaga kerja yang kuat tetapi trader ingin mendengar apakah dampak yang mungkin terjadi dari turunnya harga minyak.

Laporan Inflasi Harga Konsumen atau Consumer Price Inflation (CPI) AS pada hari Jumat kemungkinan akan menjadi pergerak pasar. Dolar AS telah melonjak lebih tinggi baru-baru ini di tengah kejutan dari Pimpinan The Fed, Jerome Powell bahwa mereka dapat memajukan penarikan langkah-langkah stimulusnya lebih cepat dari yang diperkirakan.

Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang beberapa tema global yang mempengaruhi pasar dalam pilihan artikel edukasi berikut ini.

Kalender Forex Mingguan

Sumber: Kalender Forex dari platform trading MetaTrader 5 yang disediakan oleh Admirals

Radar Trader – Angka CPI AS

Pada hari Jumat 10 Desember pukul 1.30 GMT, Badan Statistik Tenaga Kerja akan merilis angka CPI terbaru. Ia menunjukkan perubahan pada harga barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen yang menyumbang inflasi secara keseluruhan.

Angka inflasi penting karena bank sentral akan menyesuikan tingkat suku bunga untuk menahan inflasi pada level yang diamanatkan oleh pemerintah. Karena inflasi di AS sedang mengalami kenaikan dengan sangat cepat, ekspektasi tentang kenaikan suku bunga juga naik – bahkan Pimpinan The Fed Jerome Powell mengusulkan hal ini.

Dengan inflasi AS diperkirakan akan mencapai hampir 7% pada akhir tahun ini, pasar tengah memperkirakan kenaikan suku bunga yang lebih cepat untuk menurunkan inflasi ke target 2%. Hal ini telah mengakibatkan arus masuk yang besar dalam dolar AS.

Sumber: Admirals MetaTrader 5, USDX, Bulanan– Rentang data: dari 1 Agustus 2013 hingga 4 Desember 2021, dilakukan pada 4 Desember 2021 pada pukul 7:00 GMT. Mohon diperhatikan: Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa depan.

Grafik harga jangka panjang indeks dolar AS menunjukkan kisaran perdagangan yang berkembang sejak 2014. Karena harga baru-baru ini memantul dari level support lebih rendah dari kisaran perdagangan, dolar AS telah menguat.

Ada potensi untuk kebalikan lebih lanjut yang akan datang dan akhirnya harga bisa kembali ke puncak kisaran perdagangan. Namun, momentumnya kuat sehingga perlu waspada terhadap kemunduran yang terjadi lebih dahulu.

Sementara euro dan pound British melemah terhadap dolar AS, mata uang komoditas adalah yang paling terpukul, inilah mengapa minggu ini merupakan minggu yang besar bagi AUDUSD dan USDCAD.

Pembaruan Perdagangan Perusahaan dan Indeks Saham

Pasar saham global memiliki tahun yang luar biasa tahun ini. Namun, reaksi pasar saham terhadap ancaman varian Omicron menunjukkan banyak investor yang mungkin telah membelokkan beberapa keuntungan.

CEO Tesla, Elon Musk menjual saham senilai $1 miliar minggu lalu, semenatara CEO Microsoft, Satya Nadella baru-baru ini menjual setengah dari seluruh kepemilikannya di saham Microsoft. Beberapa bank investasi, seperti bank of America, percaya bahwa koreksi baru saja dimulai.

Sumber: Admirals MetaTrader 5, SP500, Harian – Rentang data: dari 2 Maret 2021 hingga 4 Desember 2021, dilakukan pada 4 Desember 2021 pada pukul 6:30 GMT. Mohon diperhatikan: Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa depan. Kinerja lima tahun terakhir S&P 500: 2020 = +16.17%, 2019 = +29.09%, 2018 = -5.96%, 2017 = +19.08%, 2016 = +8.80

Minggu lalu menyoroti potensi penurunan di indeks pasar saham S&P 500 ke rata-rata pergerakan eksponensial 100 hari. Sekarang kita berada di level ini. Aksi harga yang berkembang di sini akan sangat menarik.

Akankah investor buy the dip di sini atau akankah mereka lebih berhati-hati dan akan melihat harga bergerak ke atas rata-rata pergerakan eksponensial 200 hari? Sementara trader mungkin mencari momentum untuk diikuti, investor jangka panjang dapat menggunakannya untuk mencari saham undervalued.

