Prospek Pasar Mingguan: RBA, RBNZ & NFP dalam fokus

Oktober 05, 2021 01:14

Kuartal terakhir 2021 dimulai dengan beberapa pengumuman berita ekonomi utama. Ini termasuk pertemuan OPEC hari Senin, Pernyataan Suku Bunga Reserve Bank of Australia (RBA) hari Selasa, Pernyataan Suku Bunga Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) hari Rabu dan Angka Non-Farm Payroll AS hari Jumat.

Berita RBA dan RBNZ dapat menjadi tren untuk sisa tahun ini, khususnya karena kedua bank sentral tersebut baru-baru ini telah memberikan jaminan pada kenaikan suku bunga – meskipun pasar telah memperkirakan kenaikan suku bunga tahun ini.

Institusi lebih besar juga kemungkinan akan mulai memosisikan dirinya dalam ekuitas global menjelang akhir tahun. Oleh karena itu, trader akan menganalisis arus pasar untuk melihat apakah pasar saham akan berlanjut atau apakah perputaran lebih mungkin terjadi.

Kalender Forex Mingguan

Radar Trader – Pernyataan Suku Bunga RBNZ

Pada hari Rabu 6 Oktober pukul 2 pagi BST Reserve Bank of New Zealand akan merilis keputusan suku bunga terbarunya. Secara luas diperkirakan bank akan menaikkan suku bunga seperempat basis poin dari 0.25% menjadi 0.50%.

Kenaikan suku buka juga diperkirakan pada pertemuan terakhir namun bank menahannya karena negara itu kembali melakukan lockdown pada bulan Agustus karena wabah varian delta. Pada pertemuan tersebut, anggota bank sentral kembali menegaskan bahwa pengetatan moneter masih menjadi fokus bank.

Namun, dengan sebagian besar ekspektasi ini sudah diperhitungkan, kemungkinan bahwa hanya komentar kenaikan suku bunga yang sangat agresif yang akan membantu mengangkat dolar Selandia baru, terutama karena dolar AS terlihat lebih positif.

Sumber: Admirals MetaTrader 5, NZDUSD, Bulanan – Rentang data: dari 1 Agustus 2013 hingga 2 Oktober 2021, dilakukan pada 2 Oktober 2021 pada pukul 7:00 GMT. Mohon diperhatikan: Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa depan.

Grafik harga bulanan NZDUSD yang ditunjukkan di atas menyoroti kisaran jangka panjang yang telah terkembang di antara dua level support dan resistensi garis horizontal hitam dari 0.7513 dan 0.6248.

Saat ini, harga berada di tengah kisaran dan pada level support menengah sekitar 0.6900, yang ditunjukkan oleh garis horizontal tengah hitam. Jika harga menembus level ini, trader mungkin mengincar garis support utama di 0.6248. Namun, jika harga bertahan di atas level ini, trader mungkin mengincar garis resistensi selanjutnya di 0.7513.

Pembaruan Perdagangan Perusahaan dan Indeks Saham

Indeks pasar saham global terus melakukan aksi jual sejalan dengan pelemahan musiman yang khas selama bulan September. Penurunan indeks pasar saham AS telah lebih terlihat sebagai pola korektif karena naik jangka panjang sebelumnya.

Indeks Eropa dan Asia tetap berada di kisaran, dalam banyak kasus, terjebak di antara garis support dan resistensi horizontal. Trader sekarang akan mencari tanda-tanda positif di indeks pasar saham AS untuk mendorong sentimen risiko global yang lebih tinggi.

Sumber: Admirals MetaTrader 5, SP500, Harian – Rentang data: dari 31 Desember 2020 hingga 2 Oktober 2021, dilakukan pada 2 Oktober 2021 pada pukul 6:30 GMT. Mohon diperhatikan: Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa depan.

Kinerja lima tahun terakhir S&P 500:

2020 = +16.17%

2019 = +29.09%

2018 = -5.96%

2017 = +19.08%

2016 = +8.80

Secara historis, indeks pasar saham S&P 500 telah berbalik lebih tinggi sekitar rata-rata pergerakan eksponensial 50 hari (ditunjukkan oleh garis merah pada grafik di atas). Namun, setelah beberapa kali memantul dari rata-rata pergerakan ini, harga baru-baru ini menembus dan sekarang telah bertindak sebagai level resistensi yang membantu indeks bergerak lebih rendah.

Namun sekarang harga terhenti pada rata-rata pergerakan eksponensial 100 hari (garis hijau) dan sekarang melayang di antara dua rata-rata pergerakan utama ini. Trader akan mencari aksi harga atau petunjuk dalam struktur siklus mengenai apakah pembeli cenderung muncul di 100 EMA, atau apakah harga menembus dan terus bergerak lebih rendah dalam koreksi pasar saham yang lebih dalam.

Bagaimanapun, ini akan menjadi minggu yang sangat menarik!

